AKP'li Çelik: 'İsrail karşısında neredeyse köle gibi davranıyorlar'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çalışmalar cumhurbaşkanımıza sunuldu. Yatay mimariden şehir siyasetine, insan şehir ilişkisine kadar konuların ele alındığı bir çalıştay oldu.

"TÜM TEŞKİLATLARIMIZ SEÇİME HAZIR"

İkinci sunum, Ali İhsan bey tarafından yapıldı. Zonguldak hariç her yerde temayüllerimiz gerçekleşti. Zonguldak'ta sel felaketinden dolayı yapamadık. Seçim işleri başkanlığımızın yoğun mesaisi var. Tüm teşkilatlarımız seçime hazır. Hür ve demokratik şekilde paylaşmış oldular.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIM İLE YAHUDİLER'E YAPILANIN FARKI YOK"

Filistin'deki katliamın fotoğraflarını vererek yeni ne yapıyorsunuz denebilir. Buraya bugün niçin koyduğumuzu sorabilirsiniz. İki fotoğraf da Gazze'den değil bunlar Nazi'nin soykırımı Netanyahu'nun da yaptığı soykırımı gösteriyor. Her iki soykırım da birbirine benziyor ve bu benzerlik net biçimde görünsün diye koyduk. Bu fotoğrafların hepsi birbirine benziyor. Tarih kitaplarına koysanız Yahudilere yapılan soykırım sanılabilir. Bugün Gazze'deki soykırım ile Yahudiler'e yapılanın farkı yok. 15 bin insan hayatını kaybetti. Bu bir katliam ve bu bir soykırım.

"BATILI YÖNETİMLER İSRAİL'İ ADETA KATLİAMLARA TEŞVİK EDİYOR"

İlk defa bir meselede Batı toplumu ile batılı yönetimler arasında mesafe var. Batılı yönetimler İsrail'i adeta katliamlara teşvik eden üslup sergilerken halkları onurlu asil hepimiz insanız söylemi etrafında toplanan tutum ortaya koyuyorlar. Batıda birçok yönetici evrensel vicdanın sesine kulak vermiyor.

"ATEŞKES DEVAM ETSİN DİYE ÇAĞRI YAPILIYOR"

Ateşkes devam etsin diye çağrı yapılıyor. Netanyahu bunu uzatmaktan yana görünmüyor. Bunu insani mesele olarak değil savaşın taktiği olarak görüyor. Sayın cumhurbaşkanımızın Almanya'daki konuşmasında bundan sonra insanlık vicdanında yankılanmaya devam edecektir.

"REHİNE AİLELERİ CUMHURBAŞKANIMIZA MEKTUP YAZDILAR"

İsrailli rehine aileleri Cumhurbaşkanımıza mektup yazdılar. İlk günden itibaren herkes cümlenin bir kısmını söylerken cumhurbaşkanımız cümlenin tamamını söyledi. Doğru olanın bu olduğu giderek dillendirilmeye başlandı.

"UMARIM İNSANİ ARA DENİLEN DURUM KALICI ATEŞKESE DÖNÜŞÜR"

Umarız insani ara denilen durum kalıcı ateşkese dönüşür. Bu arada gazeteciler hayatını kaybetti. İsrail'in karartması altında gerçeğin küçük bölümünü yansıttığı görüldü. Bu fotoğraflarda olduğu gibi ikinci dünya savaşındaki gibi Nazilerin yaptığının benzeri netanyahu tarafından gazellilere karşı gerçekleştiriliyor.

"İSRAİL KARŞISINDA NEREDEYSE KÖLE GİBİ DAVRANIYORLAR"

Tamamı yıkılmış ve hastaneler bile İsrail ordusunun bombardımanında tahrip edilmiş durumda. Gazellilerin durumu ile yakından ilgileniyoruz. Türkiye dünyanın vicdanı olduğunu göstermiştir. Türkiye'de tedavi altına alınan hastalar bunun örneğidir. Batını temsil ettiğni söylediği değerler tamamen yok oldu. Utanmadan bu iki yüzlülüğü sürdürüyor. İsrail karşısında neredeyse köle gibi davranıyorlar.

"İSPANYA DAHA İNSANİ BİR TUTUM SERGİLEDİ"

İki itiraz eden ses kayda geçmiştir. Biri İspanya başbakanı olmuştur. İspanya daha insani bir tutum sergilemiştir. İsrail'in kendini savunma hakkı var dediğinizde bu daha çok öldür anlamına gelmektedir. İkide bir birileri çıkıp İsrail'in var olma hakkı bizim için mutlaktır dedi. Bir devlet var olurken hukuka göre hareket eder örgüt gibi hareket etmez."