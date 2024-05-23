Ümit Özdağ'dan Sinan Ateş davası yorumu: AKP ve MHP'ye göndermede bulundu

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesini konu alan dava hakkında konuşan Zafer Lideri Ümit Özdağ, "Bu siyasal yapının değişmeden dosyanın gerçekten sonuçlandırılması mümkün değil" dedi.

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Ümit Özdağ'dan Sinan Ateş davası yorumu: AKP ve MHP'ye göndermede bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Ateş cinayeti hakkında konuştu.

TELE1'de katıldığı canlı yayında Tuncay Mollaveisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, AKP ve MHP'nin baskısının ortadan kalkmadan, Sinan Ateş davasının sonuçlanamayacağını belirtti.

Sinan Ateş davasının kamuoyunun vicdanını yaralayan bir dava olduğunu vurgulayan Özdağ, "Bu siyasal yapının değişmeden dosyanın gerçekten sonuçlandırılması mümkün değil" dedi. Siyasi baskı ortadan kalksa, ismi geçen siyasilerin tam olarak aklanacağını ve suçlu olanların ceza alacağını ifade etti. Özdağ, Cumhuriyet Başsavcılarının polisten HTS kayıtlarını almakta zorlandığını, ancak Sinan Ateş'in HTS kayıtlarının alındığını söyledi.

Ateş cinayetindeki siyasi baskının "Saray'dan mı yoksa MHP'den mi geldiği" sorusuna ise Özdağ, iktidar bloğunun ortak baskısı olduğunu ve bu baskı kalkmadan davanın sonuçlanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

İDDİANAME GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAZIRLANMIŞTI

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Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı.

Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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