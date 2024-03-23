TKP: TİP ile bir yoldaşlık ilişkimiz yok, çok köklü ayrılıklarımız var

Türkiye Komünist Partisi (TKP) komünist belediyeciliğe oy çağrısı yaptığı seçim kampanyası kapsamında Yunanistan’ın üçüncü büyük şehri Patras’ın komünist belediye başkanı Kostas Peletidis ile bir araya geldi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre toplantıyı, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan açtı. Okuyan, TKP ile Yunanistan Komünist Partisi (YKP) arasında çok derin bir dostluk ve işbirliği ilişkisi olduğunu belirtti.

Seçimlere ilişkin gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Okuyan, TİP ile ilgili bir gelen bir soru üzerine “TİP ile bir yoldaşlık ilişkimiz yok. Tamamen farklı dünyaların, farklı dünya görüşlerinin partisiyiz. TİP ile detaylarda ayrılmıyoruz. Çok köklü ayrılıklarımız var. TKP’nin TİP ile bir yakın akrabalığı yok” ifadelerini kullandı.