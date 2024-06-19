Sözcü yazarından Özgür Özel ve CHP’ye sert çıkış: Böyle "suyuna tirit muhalefet" olmaz!

“AKP’nin bu kerametinde, CHP’nin pasif muhalefetinin büyük rolü var!” diyen Sözcü yazarı Rahmi Turan, “Böyle ‘Suyuna tirit muhalefet’ olmaz" dedi.

Rahmi Turan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP’nin bu kerametinde, CHP’nin pasif muhalefetinin büyük rolü var! CHP yerel seçimlerde birinci parti oldu ama buna rağmen iktidarın dümen suyunda gidiyor görüntüsü yarattı. Böyle ‘Suyuna tirit muhalefet’ olmaz! Sormak lâzım! İktidarı ne zaman silkeleyeceksiniz muhteremler? Sen sıkıştırmazsan, sen zorlamazsan, hiçbir zaman erken seçim olmaz! Kılıçdaroğlu’nun ‘Saray’la müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözünde inanın ki, büyük bir gerçeklik payı var.

Yumuşak muhalefeti tercih eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Halk isterse erken seçim olur’ demesi anlamsızdır! Halk, seni birinci parti yaparak iktidarın değişmesini istediğini anlattı. Başka nasıl anlatsın? Noterden mektup mu göndersin? Vatandaş bu iktidarın değişmesini istiyor ama Özgür Özel’in anlamadığı görülüyor. Yandaşların ve yandaş medyanın hararetle desteklemeleri bile Özgür Özel’in doğru yolda olmadığını gösteriyor!"

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