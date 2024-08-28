Siyaset Kulisleri Hareketlendi: Meclis Tatili Erken Bitebilir... AKP'ye Geçecek Vekiller Kim?

Meclis tatil ama siyaset hareketli. CHP, Meclis’i yeniden olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanırken, AKP de karşı hamle planlıyor. DEVA Partisi ile Demokrat Parti birleşerek yeni döneme grup olarak girmeyi hedefliyor. Saadet Parti ile Gelecek Parti’nin ortak kurduğu grup ise düşme tehlikesinde. CHP’de ise büyük oranda değişmesi beklenen tüzük kurultayı bekleniyor.

KULİSLER HAREKETLENECEK

Türkiye Büyük Millet Meclis’i (TBMM) Anayasa gereği 1 Ekim’e kadar tatil. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, CHP ikinci kez muhalefet partilerinin desteğini alarak Meclis tatildeyken Gezi Davası’nın hükümlüsü Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısına hazırlanıyor. CHP 10 Eylül’de Meclis’i yeniden olağanüstü toplantıya çağıracak. Olağanüstü toplantı için DEM, TİP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP’ye desteğini sürdürürken, İYİ Parti’nin ikinci olağanüstü çağrısına sıcak bakmadığı söyleniyor.

MHP, Can Atalay konusundaki tavrını sürdürürken, Meclis’in ikinci kez aynı konuyla olağanüstü toplantıya çağrılamayacağını savunuyor. Gözler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, CHP’nin Can Atalay ile ilgili olağanüstü çağrısına nasıl bir yaklaşım sergileyeceğine çevrildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, CHP’nin olağanüstü çağrısını ‘aynı gerekçe ile toplanamaz’ diyerek reddedebilir veya ‘olağanüstü çağrı şartları oluşmuştur” diyerek toplama kararı verebilir.

AKP'DEN ‘YAZ’ HAMLESİ’ GELEBİLİR

AKP ise Meclis’i Eylül’de çalıştırmayı tartışıyor. CHP’nin olağanüstü çağrısının karşılık bulması halinde, AKP Temmuz ayında çıkarılamayan ve yarım kalan 9. Yargı Paketi, Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi ile Öğretmenlik Kanunu hakkındaki düzenlemeleri Ekim ayına kadar bitirmeyi düşünüyor. Kararı ise CHP’nin olağanüstü çağrısından sonra verecek.

Meclis’te yeni bir grubun kurulması için DEVA Partisi ile Demokrat Parti’nin ortak yürüttüğü çalışmanın sonucu merakla bekleniyor. Her iki partinin kurmayları da 20 milletvekilini bulmak için partilerle temasları sürdürüyor. Partililer Ekim ayına yeni grupla gireceklerini belirtiyorlar.

Diğer taraftan uzun süredir Saadet Partili bir iki milletvekilinin AKP'ye geçeceği konuşuluyor. SP ile Gelecek Partisi’nin ortak kurduğu grubun düşme tehlikesinde olduğu da uzun süredir konuşuluyor.

CHP’de ise 9 Eylül’de gerçekleşecek tüzük kurultayında büyük oranda değişim bekleniyor.