Siyaset Bilimciler yorumladı: Akşener'in imza sonrası değişen tavrı tabanda soru işareti yarattı

Kamuoyu araştırmacıları ve siyaset bilimciler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası yaşanan gelişmelerin siyaseti nasıl şekillendireceğini yorumladı. Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi, Akşener’in kararının “Cumhur İttifakı’nın lehine olduğunu” belirtti.

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan ve Sefa Uyar'ın haberine göre; Özçelebi, “Arayıp da bulamayacakları şeyi çok da sert bir şekilde buldular” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Akşener, masadan suçlayıcı bir dil kullanarak ayrılmasaydı bu süreç yine kendi lehine olabilirdi. Kılıçdaroğlu’nu mağdur durumuna iteledi. Bildirilerinin altına imza attığınız bu masayı devirdiğinizde kendi seçmen tabanınızda da soru işareti yaratırsınız. Kılıçdaroğlu ‘Taşlar yerine oturur’ derken önlerine bakacaklarını açıkladı.”

‘EN DÜŞÜK OYU ALIR’

BUPAR Araştırma Şirketi başkanı Erdal Akaltun, Akşener’in kararının seçimin birinci turda bitme ihtimalini azalttığını söyledi. Akaltun, “Mutsuz AKP’li seçmeninin İYİ Parti’ye gidişi mümkün olabilir. İlk turda CHP, HDP ve İYİ Parti’nin aday çıkarması durumunda Erdoğan ilk turda alabileceği en düşük oyu alacaktır. Diğer adaylar, birinci turda Erdoğan’a oy vermeyen herkesin ikinci turda oy verebileceği bir algı yaratılabilirse ikinci turda muhalefet adayının seçimi kazanma olasılığı artacaktır. İkinci tura kalırsa muhalefet daha kolay kazanır” diye konuştu.

‘HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI’

Eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş, Akşener’in kararının tek adam rejiminden kurtulma umudunu kırmaya yönelik bir hamle olduğunu söyledi. Okumuş, “İYİ Parti’nin kararı gördüğüm kadarıyla partinin seçmenlerinde büyük şaşkınlığa yol açmıştır. Partinin nitelikli seçmenleri bu kararın Tayyip Erdoğan’ın lehine olacağını düşünür. Toplumun bu dönemde en büyük beklentisi, hayali tek adam rejiminden kurtulmaktır. Altılı masaya umut bağlamış milyonlarca seçmende büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Artık bu tartışmaları geride bırakıp tek adam rejimine karşı seçimleri kazanmaya yönelik çalışmalara odaklanmak gerekir” diye konuştu.

‘SEÇMENLER ARASINDA AYRILIK YARATILMAMALI’

Siyaset bilimci Dr. Giray Gerim, altılı masadaki son gelişmelere ilişkin “Herkes kartlarını açık oynasaydı seçime yakın bir süre kalmışken böyle bir şey yaşamazdık” derken “İkinci turda yeniden bir birliğe ihtiyaç olacaksa, farklı partilerin seçmenleri arasında ayrılık yaratılmamalı” uyarısında bulundu.

Gerim, “Masanın geleceği üç aşağı beş yukarı belliydi. Sadece bu kadar geciktirmeden yapılsaydı, herkes kartlarını açık oynasaydı belki seçime yakın bir süre kalmışken böyle bir şey yaşamamış olacaktık. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı, masayı kendi adaylığına zorlama işi de aslında en başından beri o masanın neden kurulduğu hakkında ipucu veriyor” dedi.

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