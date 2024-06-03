Sinan Oğan'ın Erdoğan çıkışına vatandaştan yanıt: Peki niye gittin de yamandın o zaman?

Ata İttifakı’nın 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı olan ve yola “Cehennemin kapılarını kapatacağız” şiarıyla çıkan Sinan Oğan, eksi defterleri açmaya devam ediyor.

İkinci tura kalan seçimde Cumhur İttifakı’na katılan Oğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Sayın Kılıçdaroğlu ile de olumlu olarak anlaşsaydık ki biz bunu bir şeyin karşılığı olarak yapmayacaktık. Parlamento çoğunluğunu kendilerinde görseydik, HDP ile aralarında mesafe koyduklarını kendilerinde görseydik ve 22 yıla rağmen, hala Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk turunda ikinci çıkmayıp birinci çıksaydı o zaman desteklerdik, niye desteklemeyelim" demişti.

Türkiye İttifak Partisi’nin Genel Başkanı Oğan, bugünkü açıklamasında yine eskiye değindi.

Oğan, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Kendisinin ismini bile anmaya gerek yok” dediğini hatırlattı.

Bu çıkış üzerine bir vatandaş, “Peki niye gittin de yamandın o zaman ona?” cevabını verdi.

Bunun üzerine kısa bir süre şoke uğrayan Oğan, “Anlatacağım hepsini anlatacağım, sadece dinleyin. Bizim Allah’a şükür veremeyecek hesabımız yok. Her yaptığımız hareketin, her attığımız adımın bir hesabı bir kitabı vardır” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem