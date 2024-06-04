Sinan Ateş cinayeti tutuklusu Emre Yüksel’in sorgudaki adresi 'Ülkü Ocakları'yken, iddianamede farklı yazıldı

Sinan Ateş cinayeti kapsamında tutuklu bulunan Emre Yüksel’in sorgulama aşamasındaki ikametgah adresi Ülkü Ocakları Genel Merkezi görünürken, iddianamede farklı adres yer aldığı belirtildi.

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Sinan Ateş cinayeti tutuklusu Emre Yüksel’in sorgudaki adresi 'Ülkü Ocakları'yken, iddianamede farklı yazıldı

Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanıklardan Emre Yüksel’in sorgulama aşamasındaki tüm tutanaklarda ikametgah adresi Ankara’da bulunan Ülkü Ocakları Genel Merkezi olduğu görülürken, iddianamede ise farklı bir adres yer aldı.

Ankara’nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş öldürüldü. Olayda tutuklu sanıklardan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in sorgulama aşamasındaki tüm tutanaklarda ikametgah adresinin "Nasuh Akar Mahallesi 1402. Sokak. No: 17 İç Kapı No:3 Çankaya/Ankara" olduğu ve söz konusu adresin Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ne ait olduğu görülüyor. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede ise Yüksel’in adresinin farklı bir adres olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Sinan Ateş cinayeti tutuklusu Emre Yüksel’in sorgudaki adresi 'Ülkü Ocakları'yken, iddianamede farklı yazıldı - Resim : 1

Sinan Ateş cinayeti tutuklusu Emre Yüksel’in sorgudaki adresi 'Ülkü Ocakları'yken, iddianamede farklı yazıldı - Resim : 2

Sinan Ateş cinayeti tutuklusu Emre Yüksel’in sorgudaki adresi 'Ülkü Ocakları'yken, iddianamede farklı yazıldı - Resim : 3

Olaya ilişkin tutuklu sanıklarda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, Savcılık ifadesinde "Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyesi değilim, partide resmi veya özel hiçbir görevim yoktur. Herhangi bir organik, doğrudan veya dolaylı bağım bulunmamaktadır. Hiçbir MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın da Özel Kalem Müdürü değilim. Milliyetçi Hareket Partisinin hiçbir genel başkan yardımcısını şahsen tanımam. Basından duyduğum kadarıyla tanırım. Konuyla ilgili beyanım bundan ibarettir" ifadesini demişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı. Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.

Kaynak: ANKA

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