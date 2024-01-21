Sezgin Tanrıkulu 'seçmen askı listesine' yaptıkları itirazın reddedildiğini duyurdu: Yerel seçimler bakımından adil olmayan süreç başlamıştır

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçimler, 31 Mart'ta yapılacak.

Siyasi partilerin adaylarının birçoğu belli olurken, izleyecekleri yol da hemen hemen belli oldu.

Seçimler öncesi tartışma konusu olan bir diğer mesele de seçmen askı listeleri.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, seçmen askı listelerine yaptıkları itirazlarının reddedildiğini belirtti.

Tanrıkulu, "Kulp ilçe örgütümüzün, Kulp merkezinde ikamet etmedikleri gerekçesiyle seçmen askı listesine yaptığı itiraz, 43 seçmen için kabul edilip; 2 bin 790 seçmen için reddedilmiştir" dedi.

Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şunları aktardı:

"Kulp ilçe örgütümüzün, Kulp merkezinde ikamet etmedikleri gerekçesiyle seçmen askı listesine yaptığı itiraz, 43 seçmen için kabul edilip; 2 bin 790 seçmen için reddedilmiştir. Red gerekçesinde 2790 seçmenin, seçim günü oluşabilecek olaylara karşı seçim güvenliği için Kulp ilçesine kaydırılan güvenlik güçleri olduğu ve bu nedenle de itirazın reddine karar verildiği yazılmıştır. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 bin 790 güvenlik görevlisinin seçmen olarak kaydedilmesi seçim sonuçlarını doğrudan değiştirecek bir karardır. Kararda belirtilen, güvenlik güçlerinin yeni seçmen olarak kaydedilmesi gerekçesi ise sadece Kulp'ta değil; bölgenin birçok kritik il ve ilçesinde yapılmıştır.

'ADİL OLMAYAN SÜREÇ, BU TİP UYGULAMALARLA VE KARARLARLA MAALESEF BAŞLAMIŞTIR'

Bu olgu tek başına sonuçları değiştireceği için seçimlerin adil olmayacağının göstergesidir. Seçimlerin adilliği, sadece seçim gününe göre belirlenebilecek bir olgu değildir; seçmen kütüklerinin askıya çıkartılmasından, oy kullanımına, oy sayımına ve seçim sonuçlarının kesinleşmesine dair süreci ifade eder. Seçmen kütüklerine güvenlik güçlerinden oluşan yeni seçmenlerin yazılması kararının sonuçları etkilemek için verildiği çok açıktır. Yerel seçimler bakımından adil olmayan süreç, bu tip uygulamalarla ve kararlarla maalesef başlamıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem