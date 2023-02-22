Seyit Torun 'Aklını başına al Fotoroman Süleyman' diye seslendi: 'Geciktiren siz değil misiniz?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyeleri eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

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Seyit Torun 'Aklını başına al Fotoroman Süleyman' diye seslendi: 'Geciktiren siz değil misiniz?'

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Aklını başına al Fotoroman Süleyman. Belediyelerimizin arama-kurtarma ekipleri ilk gün bölgeye ulaştı. Onları havalimanlarında bekleten, ‘her şeyi ben yapacağım’ diye aletlerine el koyan, çalışmalarını geciktiren siz değil misiniz? Sen, daha çadır dağıtamayıp ne yüzle konuşuyorsun? Artık bu kadar arsızlık olmaz. Yardım TIR’larına ‘Ben dağıtacağım’ diye el koyan, kargo uçaklarına makam araçları yükleten siz değil misiniz? Beceriksizliğinizin faturasını bize çıkaracak kadar acizleşmeyin. Bu millete yalan söylemeyin” dedi.

Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, CHP’li belediyelerin deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin, “Eksiklik bulmaya çalışanlara söylemek istiyorum; onların belediyeleri de AFAD'ın emri altındadır bir afet zamanında. Kaç saatte gelmişler? Kaç saatte? Lütfen kimse vicdansız hareket etmesin” demişti.

Seyit Torun, bugün yaptığı yazılı acıkmada Süleyman Soylu’ya yanıt verdi. Torun, şunları kaydetti:

“Aklını başına al Fotoroman Süleyman. Belediyelerimizin arama-kurtarma ekipleri ilk gün bölgeye ulaştı. Onları havalimanlarında bekleten, ‘her şeyi ben yapacağım’ diye aletlerine el koyan, çalışmalarını geciktiren siz değil misiniz? Sen, daha çadır dağıtamayıp ne yüzle konuşuyorsun?

“BECERİKSİZLİĞİNİZİN FATURASINI BİZE ÇIKARACAK KADAR ACİZLEŞMEYİN”

Artık bu kadar arsızlık olmaz. Yardım TIR’larına ‘Ben dağıtacağım’ diye el koyan, kargo uçaklarına makam araçları yükleten siz değil misiniz? Beceriksizliğinizin faturasını bize çıkaracak kadar acizleşmeyin. Bu millete yalan söylemeyin.

“PERSONELİN ALIN TERİNE SAYGISIZLIK ETMEYİN”

Gerçekleri konuşmak istiyorsan hodri meydan. AFAD’dan önce pek çok bölgeye belediyelerimiz ulaştı. Binlerce vatandaşı belediyelerimiz enkazdan çıkardı. Bölgeye her türlü yardım yapıldı. Teşekkür edeceğiniz yerde iftira atıyorsunuz. Bari personelin alın terine saygısızlık etmeyin.”

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