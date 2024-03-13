SAADET adayı Altınok’un 'mal varlığı' açıklamasını tiye aldı

Saadet Partisi Ankara adayı Cafer Güneş, AKP Adayı Turgut Altınok’un “Mal Allah’ın, mülk Allah’ın biz emanetçiyiz” şeklindeki sözlerini tiye aldı.

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Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Güneş, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un mal varlığı açıklamasına komedyen Ali Congun'un gösterisinden bir bölümle yanıt verdi.

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığını açıklamayıp açıklamayacağına ilişkin bir soru üzerine "Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok’un malvarlığı, belediye başkanı olmadan önce. Altınok’un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır. Başka bir kıblegahımız yoktur. Mal varlığımı açıklayacağım" cevabını verdi.

Saadet adayı Cafer Güneş, sosyal medya hesabı X üzerinden Altınok’un açıklamasını alıntılayarak komedyen Ali Congun'un videosunu paylaştı.

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Saadet Partisi Turgut Altınok AKP Ankara
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