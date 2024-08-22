Pelin Gündeş Bakır'dan Eski Partisi AKP'ye 'Cinsiyetçilik' Eleştirisi: Kadın Olarak Fikirlerim Dikkate Alınmadı

Milletvekiliyken AKP'den ihraç edilen ve 3 Ağustos'ta yapılan kongrede Merkez Parti Genel Başkanlığına seçilen Pelin Gündeş Bakır, Ankara'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında partisinin manifestosunu açıkladı.

Partisinin hukuk ve siyaset alanındaki vaatlerini sıralayan Bakır, “AK Parti iktidarı döneminde Adalet sarayları inşa edilerek fiziki iyileştirmeler yapılsa da adaletin kimyası bozularak yargıya güven kaybolmuştur” şeklinde konuştu. Bakır, “Şu anki sistemi Başkanlık Sistemi olarak adlandırmak da mümkün değildir. Zira Başkanlık sistemlerinde sert kuvvetler ayrılığı prensibi esastır. Merkez Parti iktidarında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ivedilikle eksiksiz bir biçimde uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

'BENİ FİZİKEN MİLLETVEKİLİ YAPTILAR'

Bakır, AK Parti’de Milletvekilli yaptığı sürece ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

“AK Parti’de kadın olarak hiçbir fikrim dikkate alınmadı. Beni fiziken milletvekili yaptılar ama fikirlerimi uygulamadıktan, birikimimden faydalanılmadıktan sonra neye yarar. Ak Parti’de bir de şöyle bir unsur vardı. Kadın milletvekilleri toplantısı, erkek milletvekilleri toplantısı. Benim ev kadını olarak milletvekili olmuş bir hanımefendiyle, eczacı bir kadın milletvekiliyle kollarımız ayrı. Farklı konularda uzmanlaşmışız. Bu işin kadını erkeği olur mu? Cinsiyetçi bakış Türk siyasetinde hala mevcut. Her parti kadınları milletvekili yapıyor ama görüşlerini uygulamasına izin vermiyor.”

Kaynak: ANKA