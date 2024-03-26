Özgür Özel, seçime 5 gün kala gençlere çağrıda bulundu: Kurtulabiliriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Balıkesir’in Edremit ilçesinde halka seslendi.

İktidara emeklileri görmezden gelmesi üzerinden tepki gösteren Özel, "Emeklinin, astsubayın, atanamayan öğretmenin, staj mağdurunun, çiftçinin gündemini asla unutturmayacağız" dedi.

Gençlere de çağrıda bulunan Özel, "Türkiye'yi yasaklar ülkesine çeviren bu iktidardan ancak hep beraber gücümüzü sandıkta göstererek kurtulabiliriz. Tüm gençleri geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, ayrıca şunları söyledi:

'EMEKLİLERİ KÜÇÜK GÖRÜYORLAR, HAKİR GÖRÜYORLAR'

"Ben 1,5 ay önce emeklileri davet ettiğimde, ‘Emekliler Özgür Efendi sizi kışkırtıyor’ diyordu. Diyordu ki ülke yüzde 4,5 büyüdü, herkesin keyfi yerinde. Sonra diğer liderler de konuştu. Köşe yazarları yazdı, gazeteler bastı. Televizyonlar yayınladı. Artık herkes emeklinin sesini duydu. Ne oldu şimdi, önce bir çalışma yapacağım dedi. Grup başkanvekilleri ‘Cumartesi günü Ankara’yı bekleyin’ dedi, olmadı ‘Pazar İstanbul mitingini izleyin’ dediler, şimdi çıkmaz ayın son perşembesine ertelediler. Beşli çeteye para var. Saray müteahhidine, yandaşa para var. Uçan saraya, yüzen saraya, kışlık saraya, yazlık saraya para var. 1500 odalı sarayda 5 maaşlı yandaşlara para var, emekliye gelince para yok. Emekliler mademki para yok, 31 Mart’ta AK Parti’ye oy yok. Hep beraber sesimizi duyuracak mıyız? Emekliye acımayana sandıkta acıyacak mıyız? Hesabı soracak mıyız? Siz böyle yaparsanız, işte o zaman gerisini onlar düşünsün. Onlar emeklileri küçük görüyorlar, hakir görüyorlar. Yukarıdan bakıyorlar. O küçücük şeyler ömürleri çalışma ile geçmiş birer karıncalar.

'HEP BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Karıncalar birlikte olursa, yan yana durursa, peş peşe yürürse, küçük küçük karıncaların yapamayacağı iş, taşıyamayacağı yük, kazanamayacağı savaş yoktur. Ben ömrü çalışmakla geçmiş kahraman karıncalara diyorum ki sizi ezdirmeyiz, karıncanın kardeşi var, o da CHP’dir. Sadece emekliler değil elbette, alnının terini toprağa damlatan, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun, çocuğunun rızkını çıkaran, zeytinciler, çiftçiler var burada. 19 lira oldu mazot, 4 liradan geçen sene perişan olduğunuzu, düşüreceğim dedi, mazotu 44 lira yaptı. Yata, kotraya, gemiye, gezinti teknesine, ÖTV’siz veriyor, size 44 liraya mazot veriyor. Destekleme hakkınızı yüzde 1 hakkınız, 260 milyar, 80’nini veriyor, 170’ini yandaşlara dağıtıyor. Zeytine, tane zeytine prim diyoruz, sesimizi duymuyor. Suriye’den gelen ucuz zeytinyağları ile piyasayı bozuyor. Kötü yıllarda fiyat yükseliyor ama üretici hiçbir zaman mutlu olmuyor. Biz çiftçi olsun, işçi olsun, emekçi, emekli olsun. Siftahsız esnaf olsun, ayın sonunu getiremeyen herkesin yayındayız, bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edeceğiz.

'EMEKLİNİN, ASTSUBAYIN, ATANAMAYAN ÖĞRETMENİN, STAJ MAĞDURUNUN, ÇİFTÇİNİN GÜNDEMİNİ ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ'

1 Nisan’dan sonra yerel seçim gündemi geçecek ama emeklinin gündemi, astsubayın gündemi, atanamayan öğretmenin gündemi, staj mağdurunun gündemi, çiftçinin gündemini asla unutturmayacağız. Meydanlara alıştık, hep beraber meydanlarda olacağız, hakkımızı söke söke alacağız. Şimdi bir yandan da emeklilerle ilgili son bir şeyi söyleyeyim. Sonra biraz yerel seçimle kapanışı yapalım. Aksaray MHP milletvekili, Cumhur İttifakı’nın milletvekili demiş ki ‘Eskiden emekliler ek iş yapardı, simit satardı. Her şeyi devletten beklemesinler, simit satsınlar’ demiş. Çalıştılar, bu millet için didindiler, astsubaylar ölümü göze aldılar. Öğretmenler tebeşir tozu yuta yuta astım oldular. İş kazaları, iş cinayetleri, meslek hastalıkları bu emeklilerin şimdi rahat etme zamanındayız. Almanya emeklisi Hans’ı yolluyor Edremit’e en güzel tatili yapıyor. Hasan amcaya MHP’liler simit satsın diyor. Emekliler bekleyin, o MHP’li milletvekiline de size hakkınızı vermeyen, AKP’ye de 31 Mart’ta 16 milyon emekli Hanya’yı da gösterecek Konya’yı da."

Kaynak: Gerçek Gündem