Özgür Çelik Saat Verdi, Herkese Yeni Davet

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi ile başlayan süreç, tutuklanması ile devam etmiş, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterenler Saraçhane’de bir araya gelerek kararı protesto etmişlerdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’na destek vermek isteyenlere yeni bir çağrı daha yaptı.

'SARAÇHANE SEN NEREDEYSEN ORADA'

Çelik’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Susma ses ver! Bugün 20.30’da 39 ilçemizde CHP İlçe binalarımızın önündeyiz. Sen araçtaysan dörtlüyle, kornayla, evde ışıkla, sokakta alkışla, balkonda, camda bayrakla bize katıl. Halkın ve haklının sesini büyüt. Her ev Saraçhane. Her balkon bir pankart! Saraçhane sen neredeysen orada!

20.30 🕣



Susma ses ver!



Bugün 20.30’da 39 ilçemizde CHP İlçe binalarımızın önündeyiz.



Sen;

Araçtaysan dörtlüyle, kornayla,

Evde ışıkla,

Sokakta alkışla,

Balkonda, camda bayrakla bize katıl.



Halkın ve haklının sesini büyüt.



Her ev Saraçhane!

Her balkon bir pankart!… pic.twitter.com/grsMh3uxJz — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 26, 2025

Kaynak: Haber Merkezi