Özgür Çelik Saat Verdi, Herkese Yeni Davet

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir çağrı yaptı. Özgür Çelik, saat 20.30’u işaret ederek ‘39 ilçemizde CHP İlçe binalarımızın önündeyiz. Evde ışıkla, sokakta alkışla, balkonda, camda bayrakla bize katıl’ diyerek vatandaşlara seslendi.

Son Güncelleme:
Özgür Çelik Saat Verdi, Herkese Yeni Davet

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi ile başlayan süreç, tutuklanması ile devam etmiş, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterenler Saraçhane’de bir araya gelerek kararı protesto etmişlerdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’na destek vermek isteyenlere yeni bir çağrı daha yaptı.

'SARAÇHANE SEN NEREDEYSEN ORADA'

Çelik’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Susma ses ver! Bugün 20.30’da 39 ilçemizde CHP İlçe binalarımızın önündeyiz. Sen araçtaysan dörtlüyle, kornayla, evde ışıkla, sokakta alkışla, balkonda, camda bayrakla bize katıl. Halkın ve haklının sesini büyüt. Her ev Saraçhane. Her balkon bir pankart! Saraçhane sen neredeysen orada!

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Çelik Ekrem İmamoğlu CHP Saraçhane
Son Güncelleme:
TBB'de Başkan Vekili Seçim Tarihi Belli Oldu TBB'de Başkan Vekili Seçim Tarihi Belli Oldu
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İlk 'Büyük Turp' Yanıtı: 'Operasyon Hazırlığı Yapıyorlar' CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İlk 'Büyük Turp' Yanıtı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
İslam Memiş’ten Kritik Uyarı! Altın Fiyatlarında Deprem, Paraşütleri Hazırlayın İslam Memiş'ten Altın Fiyatları için Uyarı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’ Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’