Özel'den 'Türkevi' Çıkışı! 'Bir Yıl Sonra Oraya İktidar Olarak Gideceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılıp bir dizi görüşme gerçekleştirdi. New York’taki toplantı ve görüşmelerinde Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den oluşan heyet eşlik etti.

'SUÇ İŞLEYEN CEZASINI ÇEKER'

ABD’deki temaslarının sona ermesinin ardından CHP lideri, Türkevi’ne yaptığı ziyaretle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkevi’nde bugün ziyaretlerde bulunduk. Tabii Türkiye’de, Türkevi’ni TÜRGEV ile TÜGVA ile ilişkilendiren birtakım bilgi eksiklikleri var. 'Kemal Kılıçdaroğlu tepki göstermişti' falan. CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1970’lerde edindiği, başkonsolosunun orada çalıştığı, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi’nin orada bulunduğu, KKTC temsilcisinin orada bulunduğu, Merkez Bankası temsilcisinin orada bulunduğu binaya ne düşmanlık yapabilir. Bugün tabii burada başka bir gündem var. O binaya ruhsat verilmesi süreciyle ilgili. ABD, yargıçların istediğini araştırdığı, eğer hele işlerine geliyorsa istedikleri gibi ortaya çıkarabildikleri, ABD’de yargı, hukuk çok güçlü. Kimse baskı altında hissetmiyor kendisini bu anlamda. Araştırılır, suç işleyenler varsa cezasını çeker. Ama 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, rüşvet vermiş' falan. Eğer böyle bir şeye yeltenen birileri varsa Türkiye’ye en büyük kötülüğü yapmıştır. Onların da cezasını çekmesi gerekir.

'İKTİDARLAR DEĞİŞİR TÜRKİYE'NİN EVİ DEĞİŞMEZ'

Türkevi’ni bir siyasi partinin karargahı gibi gören bir yanlış anlayış var. Bazen muhalif cephede de oluyor. Geçmişte de bu anlamda belki birtakım dezenformasyonlar etkili olmuş olabilir. Biz bu eve bir yıl, bir buçuk yıl sonra CHP’li bakanlarla, cumhurbaşkanıyla geleceğiz. Ana muhalefet partisi lideri olarak gittiğimiz yere, iktidar partisi lideri olarak gideceğiz. İktidarlar gelir, gider, değişir ama Türkiye’nin oradaki 50 yıllık evi değişmez. Biz o evde dünyanın bütün liderlerini ağırlayacağız. O açıdan böyle eksik bilgilerle sosyal medya dezenformasyonlarına da kimse kulak asmasın.''

Kaynak: ANKA