Özel, partilileri dinledi: İşte Erdoğan'la görüşmesinde gündeme gelecek konular

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu partisinin il başkanları, belediye başkanları, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapmayı planladığı görüşme için parti içinden gelen önerileri dinledi. Belediye başkanlarının özellikle borçlarla ve kamunun belediyeden kestiği kaynaklarla ilgili Özel’e şikâyetlerini ilettiği kaydedildi.

Toplantılarda belediye başkanlarının son seçimlerde borçla devraldıkları belediyelere dikkat çektiği kaydedildi. Başkanların belediye kaynaklarından yapılan kesintileri de gündeme getirdiğini aktaran parti kurmayları, “2024 yılı için pek çok belediyenin yıllık harcamasının yarıdan fazlasını yaptığı gözüküyor. Bu da ilerisi için ciddi finansal sıkıntılar oluşturuyor. Bu konuların da sayın cumhurbaşkanı ile görüşmede gündeme gelmesi mümkün” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın yatırım programına alınmayan belediye projelerini de anımsatan kurmaylar, “Artık CHP, Türkiye nüfusunun yüzde 60’ının yaşadığı belediyeleri kontrol ediyor. Kaynakları buradan kaçırmak demek, millete hizmet edilmesine engel olmak demek olur. O nedenle yatırım programına alınmayan metro, ulaşım gibi projeler de görüşmenin bir başlığı olabilir” değerlendirmesini yaptı.

"ÇABAMIZ SAMİMİ"

CHP lideri Özel’in görüşme için söylediği, “Nezaket görüşmesi olsa hızlı yaparız ama benim de önemli gündemlerim olacak” sözüne değinen partililer, “Sayın cumhurbaşkanının önceki seçimlerden sonra tüm belediye başkanlarını toplayarak yaptığı bir görüşme olmuştu. Sayın Ekrem İmamoğlu’yla da bir görüşmesi olmuştu. Fakat arkasından devamı gelen bir süreç olmadı. Nasıl bir görüşme olacağını elbette yaşanınca göreceğiz. Ancak çabamız samimi. Bu dönem diyalog kapılarını açık tutmak istiyoruz. Seçmenin de bizim de beklentimiz sorunları uzunca ele alan ve gerçekten çözümlerin konuşulduğu bir görüşme olması” ifadelerini kullandı.