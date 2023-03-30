Orhan Sümer'den AKP'ye tepki: Temel atıp şov yapmak sorunları çözmüyor

Orhan Sümer, “Adana’da depremzedelerin barınması için 4 bölgede 2 bin 400 konteyner kurulacağı açıklandı. Depremden sonra yapılan çalışmalarda ise 3 binden fazla binanın ağır ve orta hasarlı olduğu bu nedenle yıkılması gerektiği belirlendi. Ayrıca konteyner yaşam alanları tamamlandıkça depremzedelerin buralara yerleştirileceği belirtildi. Ancak yıkılacak bina sayısı ve mağdur vatandaşlarımız ile yapılacak konteyner sayıları bir bini tutmuyor. Mağdur vatandaşlarımızın sorunlarına gerçekçi çözümler üretmek gerekiyor.” dedi.

5 METRE KARE ALANA TEMEL ATIP ŞOV YAPMAK SORUNLARI ÇÖZMÜYOR

Vatandaşlarımızın mağduriyeti her geçen gün artıyor. Sağlam olduğu tespit edilen binalarda kiralar ve satış fiyatları 3 kat artmış durumda. Apartmanlarının durumuna itiraz eden binlerce vatandaşımız bulunuyor. Beş metre kare demirin üzerine beton döküp temel atma töreni düzenlemek zaten acısı olan bu milletle dalga geçmek demektir. Başta afetten ağır etkilenen illerimiz ve memleketim Adana olmak üzere tüm afet bölgesinde bir an önce vatandaşlarımızın barınma sorunu çözülmelidir.” dedi.

SARAY İKTİDARI VE LİYAKATSİZ KADROLARI FELAKETİN BOYUTUNU ARTTIRIYOR

Orhan Sümer, “Yaşanan felaketler sonrasında her geçen gün iktidarın ne kadar beceriksiz ve yandaş kadrolarla doldurulduğunu görüyoruz. Vatandaşın en ihtiyacı olduğu zamanlarda olanları kadere bağlayarak işin içinden çıkmaya çalışan anlayış artık çökmüştür. Milletimiz afet bir yana iktidar kadrolarının yaşattığı beceriksizlikler yüzünden sıkıntılar yaşamaktadır. Milyonlarca insanımız mağdur olmuşken, Saray İktidarının yaptığı tek şey acılar üzerinden oy devşirmeye çalışmaktır. Ne olursa olsun Milletimiz 14 Mayıs’ta bu düzeni sonlandıracaktır.” dedi.