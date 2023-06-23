Öğretmen maaş açlık sınırının altına düştü: Kentlerde çalışacak öğretmen kalmayacak!

CHP heyetiyle birlikte Eğitim İş Sendikası’nı ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizin içine düştüğü ekonomik tahribatta geçinebilmenin mucize haline geldiğini" söyleyen Demir şöyle konuştu:

"Büro Emekçileri Sendikası’nın mayıs ayı araştırmasına göre 4 kişilik ailenin açlık sınırının 12 bin 732 lira, yoksulluk sınırının ise 40 bin 661 lira oldu. Göreve yeni başlayan bir öğretmen ise 11 bin 500 lira maaş alıyor. Yani yoksulluk sınırı öğretmen maaşının 3,5 katı. Araştırma sonucuna göre öğretmen maaşı, açlık sınırı olan 12 bin 732 liranın da altına düşmüş durumda. Bu büyük bir utançtır, evinin kirasını ödeyemeyen, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan, barınamayan, beslenemeyen öğretmenler ne yapacak?

KENTLERDE ÇALIŞACAK ÖĞRETMEN KALMAYACAK!

Evinin kirasını ödeyemeyen, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan, barınamayan, beslenemeyen öğretmenleri görmezden gelemezsiniz, 25 yıllık bir öğretmen 14 bin 200 TL maaş alıyor. Bu öğretmenimiz nasıl geçinecek, hangi psikolojiyle çocuklarımızı yetiştirecek. Böyle giderse başta büyükşehirler olmak üzere kent merkezlerinde çalışacak öğretmen bulamayacak hale geleceğiz. En düşük öğretmen maaşının asgari ücretin 3 katı seviyesine çıkarılması zaruri hale gelmiştir, bu da 35 bin TL’lik bir rakama tekabül etmektedir. Bunun için mücadele edeceğiz."

ATANMAYAN ÖĞRETMENLER

Ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin de açıklamalarda bulunan CHP’li Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“2022 yılında KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek oturumuna 1 milyon 180 bin 552 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna da 421 bin 140 aday katıldı. Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından 100 bin atama sözü verilmiş olmasına karşın 8 Mayıs’ta 45 bin 000 öğretmen ataması yapıldı. Verilen söz, yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tutulmalı ve KPSS 2022 puanıyla ek atama yapılmalıdır.”

Kaynak: Gerçek Gündem