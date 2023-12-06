Ödülünü aldı: İYİ Parti'den AKP'ye geçen Akşener'in eski danışmanı bakanlıkta işe başladı

Türkiye’de siyasilerin parti değiştirme ve değişiklik ardından aldıkları “ödüller” devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in eski danışmanı olan Hasan Sami Özvarinli 14 Mayıs seçimleri öncesi partisi tarafından milletvekili adayı gösterilmemesinin ardından AKP’ye geçti.

BAKANLIKTA İŞE BAŞLADI

Sözcü'de yer alan habere göre; Özvarinli’nin, bir süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde göreve başladığı ortaya çıktı.

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili aday tanıtım toplantısında AKP’ye katılan Özvarinli’nin rozetini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki taktı.

MUHALEFETİ FETÖ’YLE SUÇLAMIŞTI

Hasan Sami Özvarınli, AKP’ye katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'yla diz dize oturup bu memleketin pazarlığını yapanlara emanet etmeyeceğiz" demişti. Bunun üzerine İYİ Parti, Özvarinli'nin ortaya attığı 'FETÖ' iddialarının asılsız olduğunu belirterek, hukuki süreç başlattıklarını duyurmuştu.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAPILDI

Özvarinli’nin, bir süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde göreve başladığı ortaya çıktı.

Hasan Sami Özvarinli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda kısa adı TÜÇA olan Türkiye Çevre Ajansı yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

ÖZVARİNLİ KİMDİR?

1983'de Kayseri Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de okuduktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak sağlık alanında göreve başladı. 2009'da İncesu Devlet Hastanesinde görev alarak başladı.

Okul yıllarında Sivas ve Kayseri Ülkü Ocakları yönetimlerinde görevlerde bulundu. 2010'da İncesu Devlet Hastanesi Başhekimliği ve İncesu Sağlık Grup Başhekimliği görevine atandı. 2013'de bu görevinde istifa ederek devlet memuriyetine son verdi. 2014-2016 yıllarında da MHP Melikgazi İlçe Yönetim Kurulunda görev yaptı.

Özvarinli bazı özel hastanelerde başhekimlik görevlerinde bulundu. Şu an özel bir hastanede doktor olarak görevine devam etmektedir. Kayseri'nin sosyal, kültürel ve sağlık alanında etkin rol oynayan Özvarinli,birçok sivil toplum kuruluşuyla da yakından ilgilenmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır