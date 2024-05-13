Dervişoğlu'ndan iktidarın kamuda tasarruf paketine sert tepki

'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketini' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında düzenlenen toplantıyla açıkladı.

Tasarruf paketine ilişkin konuşan Yılmaz, iyileşmeyi hedeflediklerini ve hayat pahalılığın sorun olmaktan çıkaracaklarını belirtti. Ancak muhalefet kanadı kamuda tasarruf paketini eleştiri yağmuruna tuttu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketini' eleştirdi.

Dervişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''İktidarın, “Kamuda Tasarruf” adlı şovunu izledik.

Şovda ne vardı derseniz, “memur servislerini kaldırmak” vardı.

İhale şampiyonu malum şirketlerin affa uğrayan milyarlarca dolarlık vergi borçları yoktu.

Parası döviz cinsinden peşin ödenen kamu ihaleleri yoktu.

“Beyefendi”nin yazlık ve kışlık sarayları yoktu.



Sayısı belirsiz uçak ve otomobil filoları elbette yoktu.

Görevi meçhul danışman orduları yoktu.

Amca, dayı, enişte kontenjanından yönetim kurulu üyesi yapılmış

binlerce akraba da yoktu,

Peki ne vardı?

Emekli, memur, işçi, öğrenci, öğretmen kemer sıksın.

Siz ne yapacaksınız efendiler?

Milletin boğazını sıkmak dışında bir şey yapacak mısınız?

Milyonlarca kaçağı Türkiye’de tutma vaadiyle küresel finans baronlarının kapısını arşınlayan zihniyetten de ancak bu beklenirdi.

Bu millet en büyük tasarrufu mevcut iktidara son vererek yapacaktır.''