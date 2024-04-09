Müsavat Dervişoğlu o soruyu yanıtladı: İYİ Parti lideri Meral Akşener'le istişarenin ardından mı aday oldu?

İYİ Parti Genel Başkanlığı’na adaylığına açıklayan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Sayın Genel Başkanımızın hayır duasını alacağımı söyledim. Hatta bu sürecin geleneklerimize uygun bir biçimde sürdürülmesi açısından da bu işi önemli bulduğumu ifade ettim. Ne yapıyorsam ortada yapıyorum. Partimizin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var'' dedi.

İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi talebiyle başvuruda bulunmak üzere Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelen İYİ Parti Grup Başkanvekil Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Müsavat Dervişoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulunup bulunmadığının sorusuna Dervişoğlu, ''Dün yapmış olduğum açıklamada sayın Genel Başkanımızın hayır duasını alacağımı söyledim. Hatta bu sürecin geleneklerimize uygun bir biçimde sürdürülmesi açısından da bu işi önemli bulduğumu ifade ettim. Ne yapıyorsam ortada yapıyorum. Partimizin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte bütün arkadaşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine dair olan inancım da tamdır” yanıtını verdi.

''GENEL BAŞKANLA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ DOĞALDIR”

''Genel Başkan ile bir istişare sonucu mu adaylığınızı açıkladınız'' şeklindeki bir soru Dervişoğlu, şöyle konuştu:

''Öyle bir şey dediysem öyle bir sonuç çıkar ama ben öyle bir şey demedim. Ben sadece sayın Genel Başkanımızın hayır duasını aldım. Ayrıca bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüş alışverişinde bulunması kadar doğal bir şey yoktur. Ama bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum ve doğrusunu isterseniz üzülüyorum. Televizyonları izliyorum, bunun üzerinden bir şeyler yapılıyor. Siz en küçük şey yaparken ailenizin büyüğüne danıştığınız yerde, bir aile ferdi olarak aile büyüklerine danışıyorsunuz da biz bu partinin kurulmasına ve bugünlere gelmesine vesile olan, büyük emekler sarf eden insanlara görüşlerini sormayacak mıyız? Sayın Genel Başkanımızla da görüştüm. Partimizin yaşça benden büyük olanlarıyla da görüştüm. Kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüm.''

''BÖLÜNMEYE VESİLE OLMAZ''

Fazla adayla kongreye gidilmesinin sorun yaratıp yaratmayacağına yönelik bir soruya da Dervişoğlu, şöyle yanıt verdi:

''Bu bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak, görünen o. Böyle bir vahşi rekabet alanı oluşmayacağına da inanıyorum. Ben adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklerden oluştuğunu görüyorum. Doğrusunu isterseniz bundan da memnun oluyorum. Adaylarla da görüşmelerimiz olacak, adaylar birbirleriyle görüşecek. Ayrıca bu seçim bittikten sonra da bugün birbirleriyle yarışanlar, yarın kol kola yolculuklarını sürdürecekler. Ben lafından çok spekülasyon çıkarılabilecek biri değilim. Ben niyetimle siyaset yapıyorum ve herkese bunu tavsiye diyorum. Ülke için siyaset yapanlar doğru niyetleriyle hareket ederler. Adımız zaten İYİ Parti, İYİ Parti’nin olduğu yerde bir kötülük olmaz. Endişeye mahal yok.''

Kaynak: ANKA