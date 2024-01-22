Murat Kurum'un özgeçmişinde gizlediği şirket ortaya çıktı: FETÖ'den kapatılmış...

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum’un, daha önce çalıştığı bir şirketin FETÖ gerekçesiyle kapatıldığı ve Kurum'un bu şirkette çalıştığını özgeçmişinde gizlediği ortaya çıktı.

İddiaya göre Kurum, daha önce Aydın Ateş’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve FETÖ gerekçesiyle kapatılan GESTAŞ’da çalıştı ve bu çalışma deneyimini özgeçmişinden kaldırdı.

HalkTV'nin haberine göre; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara’da gerçekleşen FETÖ operasyonunda, örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle Ankara’nın en büyük inşaatçısı Ömer Akgül’ün de aralarında bulunduğu 52 işadamı, avukat ve yargı mensubunun mal varlıklarına el konulmuştu.

MURAT KURUM ÇALIŞTIĞI ŞİRKETİ GİZLEDİ

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar ile FETÖ gerekçeyle el konulan şirketlerden bir tanesi de Aydın Ateş’in sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu GESTAS olmuştu. Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, bu şirkette iş hayatına başladı. Ancak Kurum, bu şirkette çalıştığını gizledi.

ESKİ ÖZGEÇMİŞİNDE ORTAYA ÇIKTI

Kurum hakkında hiçbir yerde bulunmayan bilgi, eski özgeçmişinde ortaya çıktı. 1999-2000 yılları arasında Kurum, Tuzla Piyade Okulu’nun yatakhane, gazino, anfi inşaatı ve deprem takviyesi işinde çalıştı. Kurum'un çalıştığı şirket, 2011 yılında Iğdır’daki hudut karakolu inşaatı ihalesindeki usulsüzlük nedeniyle ihale yasağı aldı.