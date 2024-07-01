MSB'den Karadeniz'de mayın tehdidine karşı yeni görev grubu

MSB, Karadeniz'den mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir görev grubu kurulduğunu duyurdu.

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MSB'den Karadeniz'de mayın tehdidine karşı yeni görev grubu

MSB, Türkiye’nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan 'Üçlü Girişim' kapsamında, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu kurulduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamaya göre, MCM BLACK SEA Komite Toplantısı ve İmza Töreni, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov’un katılımıyla İstanbul’da düzenlendi.

Kaynak: ANKA

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