Millet İttifakı'nda tartışmalar devam ediyor: Dönüşüm sürecinde İmamoğlu mu öne çıkacak?

Seçim sonrası muhalefet cephesinde iç hesaplaşma süreci başladı. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden hem de parti oylarında hedeflere ulaşamayan partilerde nasıl bir değişim süreci yaşanacağı merak konusu oldu.

Seçim sonuçlarının ardından “Mücadeleye devam edeceğim. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız” mesajı verdikten sonra bir daha konuşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak partisinin MYK toplantısında kurmaylarını dinleyecek. MYK üyelerine “Ucu açık” olacağı söylenen toplantının uzun sürmesi, seçim sonuçlarıyla ilgili ilk kapsamlı değerlendirmenin yapılması bekleniyor. MYK üyelerinin tamamının “seçim sonrası yeni bir yapılanmaya olanak sağlamak için” istifalarını da sunacağı toplantıda yöneticiler kendi çalışma alanları ve bölgeleri üzerinden değerlendirmelerini paylaşacak.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Kılıçdaroğlu MYK toplantısından iki gün sonra toplanacak Parti Meclisi’nde de seçim sonuçlarına dair değerlendirmeleri ve önerileri alacak. Bu iki toplantının ardından MYK’da değişiklik kararının açıklanması bekleniyor. Kesin gözüyle bakılan MYK değişimi için, “Kamuoyunda hiçbir şey olmamış gibi duruyorlar algısına izin vermemek gerek” değerlendirmesi yapılıyor.

CHP’deki değerlendirme toplantılarından çıkması beklenen bir diğer karar ise yaklaşan kurultay süreciyle ilgili olacak. Temmuz ayında yapılması gereken kurultayın 10 ay sonra gerçekleşecek yerel seçim nedeniyle ertelenebileceği iddia edildi. Ancak CHP’li yöneticilerin büyük kısmı kurultay takviminde bir değişiklik olmayacağı görüşünde. MYK ve PM toplantılarının ardından Kılıçdaroğlu’nun gelecek hafta kamuoyuna bir değerlendirme yapabileceği, bu açıklama kapsamında kurultay takvimini de kendisinin ilan edebileceği ifade ediliyor. CHP’de Kurultay için konuşulan takvim ise eylül ayı.

'SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ, ÖNÜMÜZDEKİ SİYASETİN PLANLAMASI DEMEK'

CHP’li kurmaylar seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmenin çok önemli olduğunu ama bunun “Fatura kesme” diliyle yürütülmemesi gerektiği görüşünde. Sonuçların tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağını söyleyen kurmaylar, “Seçim değerlendirmesi sadece geçmişin hesabını sorma üzerinden değil geleceği doğru planlamak için de gerekli. Her seçimin bittiği gün yeni bir seçim süreci başlar. Önümüzde yerel ve sonrasında genel seçim var. Seçim değerlendirmesi önümüzdeki siyasetin planlanması demek. Böyle bakarsak daha yararlı olacak” dedi.

İNCELEME, ANALİZ VE RAPORLAMA YAPILACAK

CHP kurmayları seçim değerlendirmesinin MYK ve Parti Meclisi ile bitmeyeceğini, kapsamlı inceleme, analiz ve raporlama sürecinin de işleyeceğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede oyların hangi bölgede yükselip düştüğü, hangi kesimlerden oy alındığı ya da kaybedildiği incelenecek. Helalleşme söyleminin nasıl etki ettiği, ekonomi vaatlerinin nasıl karşılık bulduğu gibi konu bazlı kapsamlı analizler yapılacak. Değerlendirme süreci hangi kesimlere neden ulaşılamadığını içeren odak grup çalışmaları ve anketlerle beslenecek.

'İMAMOĞLU DÖNÜŞÜM SÜRECİNE KATKI VERECEKTİR'

CHP’de “Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” sözleriyle değişim mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun nasıl bir adım atacağı da merak konusu. Gözler bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu buluşmasına çevrilmiş durumda. Görüşmede ikilinin seçim sonuçlarına dair bir değerlendirme yapacağını kaydeden bir parti kurmayı, “Belediye başkanımızın sözlerinde bir aykırılık yok. 'Bu sonuçları doğru değerlendirin, aynı yöntemlerle farklı yol bulunamaz' sözlerini biz de söylüyoruz. Yeni dönemi planlarken sağlıklı değerlendirme yapmamız gerek. Yeni bir dil, üslup, çalışma yöntemi bulmamız gerek. Ekrem Bey bizim zenginliğimiz. Dönüşüm sürecine birikimiyle katkı verecektir. Bu çıkışını pozisyon yakalama değil partiyi büyütmeye dönük bir dil, çıkış olarak görüyoruz” dedi.

İYİ PARTİ KONGREYE HAZIRLANIYOR

Seçim sonuçlarının ardından “Gereken dersleri çıkaracağız” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin Başkanlık Divanı toplantısında ilk değerlendirmeleri aldı. Toplantıda hem genel sonuçlar hem de İYİ Parti’nin aldığı oy masaya yatırıldı. Haziran ayında yapılacak kongrede parti yönetiminde kapsamlı bir değişim getirmesi beklenen tartışma sürecinde Millet İttifakı’nın geleceğine dair de değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda ittifakın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir seçim iş birliği olduğuna dikkat çekildi, seçim bittiği için bunun sonlanmasının da doğal olduğu, daha sonra yeni iş birliği süreçleri gerekirse o günün koşullarında yeniden ele alınabileceği vurgulandı.

DEMİRTAŞ’IN AÇIKLAMASI KONGRE GETİRECEK Mİ?

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 15 oy hedeflerken 2018 seçimlerinin de gerisine düşen HDP’nin değerlendirme süreci de başladı. İlk toplantıdan, “Seçim sonuçları itibarıyla hedeflediğimiz başarının altındayız ve bu durumu kabul ediyoruz, tabloyu etraflıca değerlendireceğiz” açıklaması çıktı. Ne MYK değişimi ne de kongre kararı içeren bu açıklamadan sonra bir değerlendirme yazısı yazan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisini sert dille eleştirdi, daha sonra verdiği röportajda “Aktif siyaseti bırakıyorum” dedi. Demirtaş’ın bu açıklamaları tartışmayı büyütürken kongre süreci de daha açık konuşulmaya başlandı. Takvimi henüz belirlenmeyen kongre sürecinde seçim sonuçları başta olmak üzere HDP’nin uzun zamandır ertelediği kaydedilen, “bileşen hukukunun yeniden değerlendirilmesi, ittifak politikalarının gözden geçirilmesi, parti politikalarının yenilenmesi” gibi birçok konuda kararlar alması ve beraberinde kadro değişimine gitmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

ORTAK GRUP İÇİN 9 HAZİRAN’A KADAR SÜRE VAR

CHP listelerinden seçime katılan Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin Meclis’te daha etkin olmak için “ortak grup kurma” çalışması yaptıkları biliniyor. Ancak 4 partiden Demokrat Parti’nin bu çalışmanın dışında kalmayı tercih edebileceği konuşuluyor. Yemin töreni öncesi CHP grubundan ayrılmaya başlayan partilerin Meclis Başkanlık Divanı’nın oluşacağı 9 Haziran’a kadar bir karar alması gerekiyor. Ortak grupla ilgili partilerin kendi içinde değerlendirme sürecinin devam ettiği, gelecek haftadan sonra partiler arası bir istişarenin ardından karar verileceği ifade ediliyor.