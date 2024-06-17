MHP'li Yönter, Özgür Özel'e hakaretlerini sürdürdü: "Bak Özgür, çok acemisin, tamtakırsın"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hakaretlerine bir yenisini daha ekledi. Yönter, sosyal medya hesabından Özel'e "Bak Özgür, çok acemisin, tamtakırsın" diyerek seslendi.

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MHP'li Yönter, Özgür Özel'e hakaretlerini sürdürdü: "Bak Özgür, çok acemisin, tamtakırsın"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. MHP'li Yönter, Özel'in "İki isim MHP’de bu normalleşmeyi baltalamak için elinden geleni yapıyor, çünkü rahatsız oluyor. Çünkü Türkiye normalleşsin istemiyorlar" sözlerine karşılık verdi.

Yönter şu ifadeleri kullandı:

“…İki isim MHP’de bu normalleşmeyi baltalamak için elinden geleni yapıyor, çünkü rahatsız oluyor. Çünkü Türkiye normalleşsin istemiyorlar…” Özgür gene böyle konuşmuş, zırvaladığımızı açıklamış, yani ve yeniden çuvallamış! Bak Özgür, çok acemisin, fikri müktesebatın evlere şenlik, nitekim kafada yok, kalpte yok…Tamtakırsın, ısrarlı normalleşme iddiasıyla yalan ve iftiralarını maskeliyorsun! İhanet ve melaneti meşrulaştırma arayışındasın…Terörist Demirtaş’la çalışma toplantısı yapacakmışsın! Ah Özgür ah, senin gibilerinin siyasette yer alıyor olması bile başlı başına garabet ve rezalet…Tuttuğun dümen seni felakete sürüklüyor, haberin olsun!”

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