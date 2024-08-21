Metiner'den Erdoğan'ın 'Yorulan Çekilsin' İfadelerine Yanıt: 'Madem Biliyor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz" sözlerinin ardından AKP'li Metiner, "Madem Reis yorulanları, hatta kendisine ve davasına yük olanları biliyor, o vakit onları niye alıp kenara koymuyor?" sorusunu sordu.

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Metiner'den Erdoğan'ın 'Yorulan Çekilsin' İfadelerine Yanıt: 'Madem Biliyor...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende ‘değişim’ vurgusu yapmış ve “Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz" demişti. AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner bu sözleri hatırlatarak, “Madem Reis yorulanları, hatta kendisine ve davasına yük olanları biliyor, o vakit onları niye alıp kenara koymuyor?" sorusunu sordu.

Kongre sürecinin ‘değişim’e zemin oluşturacağını belirten Erdoğan, “Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır" demişti. Erdoğan sözlerinin devamında, “Biz, bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkarak işler içine girenler altından kalkamayacakları bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu ziyan edenleri hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız” ifadelerini kullanmıştı.

‘MADEM BİLİYOR…’

Erdoğan’ın sözlerine AKP’li isimlerden destek mesajları gelirken, AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner, ‘can alıcı’ olarak nitelendirdiği şu ifadeleri kullandı:

"Reis, “Yorulanlar kenara çekilmeli” dedi. İyi de yorulduğunu söyleyen kimse yok ki Reis! Kimse kenara çekilmediğine göre yorulan yok demektir. O zaman Reis bu sözü niye dedi, kime dedi? Can alıcı soru şu: Madem Reis yorulanları, hatta kendisine ve davasına yük olanları biliyor, o vakit onları niye alıp kenara koymuyor?"

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Mehmet Metiner AKP Recep Tayyip Erdoğan
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