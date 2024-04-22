Meclis Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima'ya devretti

TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 104. yılı dolayısıyla 500'ün üzerinde çocuğun katıldığı "Milletin Çocukları, Meclis'in Çocukları" 23 Nisan çocuk özel oturumuyla toplandı. Kurtulmuş, Meclis Başkanı olarak koltuğunu, genel kurulu yönetmek üzere 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumu açtıktan sonra salonda bulunanları İstiklal Marşı'na davet etti. Kurtulmuş, Başkanlık Divanı için seçim yapılacağını duyurduktan sonra oylamaya geçti. Özel oturumda, Aysima Arslan başkanlık koltuğunu devralırken, katip üyeliğe Defne Dadakoğlu ve Mehmet Ömür Bakan seçildi.

Arslan, "Mili egemenlik bilinciyle dopdolu olduğumuz bu günü biz çocuklara armağan olarak hediye eden Atatürk'e şükranımızı, Türkiye sevgimizi çalışkanlıklarımızla yüksek hedefe odaklanışımızla göstereceğiz. Böylesi bir günde Türkiye yüzyılında gerçekleşen bir olaydan da bahsetmek istiyorum. Türkiye yüzyılına yakışan gurur dolu yeni bir adım atıldı. Devletimizin aldığı sağlam kararlar ve milletimizin güçlü desteği sayesinde ilk uzay yolculuğumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu adım geleceğin teminatı olan biz çocukların hayalini uzayın sonsuzluğuna dek taşıyabilecek bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı bize sunan herkese ülkemizin tüm çocukları adına minnettarım" dedi.

Ardından kürsüye çocuklardan Ekrem Çınarel çıkarak, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın kendilerine örnek olduğunu belirterek, "Biz çocuklar barış içinde ve savaştan uzak bir temada kardeşçe yaşamayı umut ediyoruz. Biz çocuklar gelecekte elde edeceğimiz başarılar ile sadece ülkemizin değil tüm insanlığın geleceğini aydınlatacağız" diye konuştu.

23 Nisan resim yarışmasında Türkiye birincisi Öykü Yılmaz'ın ardından Bengisu Yıldız Genel Kurul'da söz alarak, "Sporcular her zaman emek harcar çok çalışır sonunda da kürsüye çıkarlar Biz bu defa Meclis kürsüsüne çıkabilmek için ter döktük. TBMM kupasının önümüzdeki yıllarda da devam ediyor olması bizim için müjde" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ulusal Düzey Ortaokul düzey bilgisayara dalında gümüş madalya kazanan Osman Eymen Karaoğulları da, "Her çocuk gibi benim hayalim var ama benim hayalim belki diğer çocuklardan biraz farklı. Ben Ali Kuşçu'dan Piri Reis'e Osman Hamdi'den Aziz Sancar'a, Cahit Arf'tan Alper Gezeravcı'ya uzanan listede adımı yazdırmak istiyorum" dedi.

"Çocuk Oturumu Bildiri Metni" özel oturumu bildirisi katip üye Defne Dadakoğlu tarafından Genel Kurul'da okunarak kabul edildi. Dadakoğlu, "Çocuklar olarak söylemek istediklerimiz var. Çevremiz bizim yaşam kaynağımız. Sorumluluğu büyüklerimizden bize geçen bizlerden sonra gelecek çocuklara bırakacağımız en büyük miras. Bu mirası koruyacak kahramanlar olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz" diyerek iklim değişikliği ve küresel ısınmanın zararlarına dikkati çekti.

Savaşlardan etkilenen çocuklara da vurgu yapılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün '''Yurtta Barış. Dünyada Barış'' sözü hatırlatıldı.

Aysima Arslan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunacakları metnin, TBMM'nin internet sitesinde de yayımlanacağını belirterek, oturumu kapattı.

Kaynak: ANKA