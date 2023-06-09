Mansur Yavaş duyurdu: Teyakkuz halindeyiz!

Mansur Yavaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre Ankara'da bugün saat 12.00'de başlaması ve saat 20.00'ye kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışa ilişkin Başkentlileri bilgilendirdi.

Yavaş, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Değerli hemşerilerim; bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."

BİN 448 ARAÇ VE 4 BİN 187 PERSONELLE KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yağışın olası olumsuzluklarına karşı toplam bin 448 araç ve 4 bin 187 personelle kentin tamamında kontrol ve çalışma noktaları oluşturdu.

Başkent 153 hattı üzerinden ABB yetkililerine ulaşılabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem