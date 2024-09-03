Mahkeme 25 Katı İptal Etti Afyon'da Mülteci Nikah Ücreti 24 Kat Artırıldı

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını Belediye Başkanı Burcu Köksal başkanlığında gerçekleştirdi.

Daha önce mülteciler için nikah ücreti 25 kat artırılmış ancak mahkeme, bu artışı orantısız bulmuş ve kararı iptal etmişti. Bu gelişmelerin ardından Belediye Meclisi, ilgili kararı yeniden değerlendirdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Belediye Meclisi nikah ücretini 24 kat artırma kararı aldı. Yeni karar, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi, AKP grubu ret oyu verdi. Burcu Köksal "Önceki kararımızdaki oranı mahkeme çok bulmuş biz de bu kararı iptal ederek 24 kat artırıyoruz" dedi.