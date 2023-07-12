Levent Gültekin'in tartışma yaratan iddialarına CHP'den yanıt!

Gazeteci Levent Gültekin'in seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığını iddia ettiği konuşmadaki ifadeler için CHP'den açıklama geldi.

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Levent Gültekin'in tartışma yaratan iddialarına CHP'den yanıt!

Gazeteci Levent Gültekin, 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığını iddia ettiği bir konuşmayı aktarmış, Gültekin, "Kılıçdaroğlu’na adaylığı için bu ülke için son şans, bu şansı heba etme dedim. Kılıçdaroğlu bana 'Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok' dedi. 'Kemal Bey o zaman aday olma lütfen' dedim, bana 'Adaylığımı engelleme şansım yok' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN YANIT 

Sosyal medyada tepki çeken iddiaya ilişkin CHP İletişim Koordinatörlüğü açıklama yapıldı.

İddiaların hayal ürünü olarak değerlendirildiği açıklamada, "Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur. Uçurumun kenarında bir ülkeden, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır" denildi. 

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Levent Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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