Kulislerde tek bir tarih konuşuluyordu: İmamoğlu açıklamayı öne çekebilir

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanacağı ileri sürülen değişim manifestosunun 10 Ağustos öncesine çekilebileceğini söyledi.

Bilgiyi İmamoğlu'na yakın kaynaklardan aldığını dile getiren gazeteci, gerekçeyi de şöyle anlattı: "Çünkü; CHP'de ilçe örgütlerinin kongreleri 5 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve 10 Eylül Pazar günü tamamlanacak. İlçe kongrelerine ilişkin itiraz süresinin bitiminin ardından 16 Eylül Cumartesi günü il kongreleri başlayacak. İl kongreleri de 15 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. İl kongrelerinin bitiminin ardından CHP Parti Meclisi'nin (PM) belirleyeceği bir tarihte olağan kurultay yapılacak" dedi.

Erkin, bazı önemli dengeleri de şöyle paylaştı:

"5 Ağustos veya öncesi: İmamoğlu yakın çevresine 'manifestonun' açıklanacağı gün konusunda 10 Ağustos'u işaret etmedi. 'Kuyuya atılan taş' değerlendirmesi yapan 'değişimciler' ekibi, ilçe kongrelerinin başladığı gün veya öncesinde açıklama yapmanın daha doğru olacağını düşünüyor. Burada sıkışıklık metnin henüz hazır olmaması.

'GÜÇ ODAĞI OLMASININ ÖNEMİNE VURGU'

PM'deki denge önemli: 23 Temmuz'da gerçekleşen ve 12 saat süren PM'de, görevden alınan Ağrı, Muş, Mardin, Kayseri, Beykoz il ve ilçe başkanlarının itirazları ele alınmıştı. Toplantıda, değişim isteyenler çoğunluğa ulaşamadı ve görevden alınan il-ilçe başkanlarının koltuklarına iade talebi reddedildi.

Ancak… İtirazların kabulü için 60 üyeli PM'de, 3'te 2 çoğunluk olan 40 oya ulaşılması gerekiyordu. Belki 40'a ulaşamadılar ama Muş ve Mardin'de 31 kabul oyuyla salt çoğunluğa, diğer yerlerde de önemli oya ulaşmaları 'değişim' isteyenlerin elini güçlendirdi. Bu sonuçlara göre İmamoğlu ve ekibinin PM'de, olağanüstü kurultay başta olmak üzere belediye başkanlarını seçmek gibi kararlarda söz sahibi olacağının altı çizildi.

İşte tam da bu noktada, Ekrem İmamoğlu'nun 'delege' seçimlerinde güç odağı olmasının önemine vurgu yapıldı. Bu nedenden dolayı '10 Ağustos' konuşmasının öne çekilebileceğinin altı çizildi."

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