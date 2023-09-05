Kulislerde konuşulanlar: 'AKP'de üç isim İstanbul'a talip, probleme dönüşmesi muhtemel bir durum söz konusu'

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Bu kapsamda şimdiye dek kulislerden birçok bilgi yansıdı. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'e göre Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun isimleri İstanbul'da en öne çıkanlar arasında.

Bu üç ismin potansiyel aday adayları olduğunu ve kamuoyu oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Çelik, "Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) talipler. Kulislerde merak edilen bir soru daha var: 'Şu isim son gülerde çok öne çıktı, adaylık için işaret mi almış acaba?' Bu sorunun yanıtını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma biçimi veriyor aslında" dedi. Çelik, şöyle devam etti:

"Erdoğan, teşkilatta temayül yoklaması, anketler ve isimlerin kamuoyu gücüne önem veriyor. Adayları belirlerken de acele etmiyor. Genellikle de son günlere kadar bekliyor. İsmi anılan, konuşulan isimler de Erdoğan'ın radarına girmek için çalışıyorlar. Bu da gayet normal.

Ancak benim dikkatimi çeken ve probleme dönüşmesi muhtemel bir durum söz konusu. AK Parti içinde başlayan İstanbul'a aday olma yarışı, 'ekipler çatışmasına' evrilecekmiş gibi bir hava seziyorum. Potansiyel adayların ekipleri gayet tabii işlerini yapıyorlar. Öne çıkma, gündeme gelme ve konuşulma çabaları rekabeti de beraberinde getiriyor. Fakat rekabet ortamı bir süre sonra 'adaycılık' kamplaşmasına dönüşebilir. Bunu gözlemliyorum.

Görüştüğüm bazı AK Partililerden de benzer yorumlar aldım. Konuştuğum üst düzey bir AK Partili, 'Yarış beklediğimden erken başladı. En azından Genel Merkez kongresinden sonra olur diye düşünüyordum. Arkadaşlarımız İstanbul'u geri almak için çok heyecanlılar. Bu çalışmalar tabanı da hareketlendiriyor. Havaya sokuyor. Ancak enerjimizi de tüketmememiz gerekiyor. (...)"

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