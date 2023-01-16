Kulis: Muhalefet partileri, AKP'nin planını bozmak için hamle yapacak

İktidarın 2023 seçimleri için 'üç sandıklı referandum hesabını' bozmayı hedefleyen muhalefetin iktidar partilerine, “Başörtüsü konusunda samimiyseniz bizim teklifimizi destekleyin” demesi bekleniyor.

Kulis: Muhalefet partileri, AKP'nin planını bozmak için hamle yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP'nin 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu 'türban serbestisi' ve 'aile düzenlemesi'ne ilişkin değişiklikler öngören anayasa değişikliği teklifine ilişkin bir kez daha 'referanduma' işaret etti.

Ancak muhalefetin kararlı olduğu, teklifi 360 oyun altında bırakarak Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimleri için planladığı 'referandum hesabını' bozacağı kaydediliyor. HDP, 'Oyunlarına dahil olmayacağız' derken CHP ve İYİ Parti ise AKP’nin ziyaret talebini reddederek anayasa teklifine 'ret' oyu kullanacağının sinyalini verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Gamze Kolcu'nun haberine göre tek maddelik türban teklifi hazırlayan 6’lı masanın, iktidarı 'samimiyet testine' tabi tutacağı kaydediliyor.

İktidarın 2023 seçimleri için 'üç sandıklı referandum hesabını' bozmayı hedefleyen muhalefetin iktidar partilerine, 'Başörtüsü konusunda samimiyseniz bizim teklifimizi destekleyin' demesi bekleniyor. HDP ve 6’lı masadaki partilerin vekillerinin bu hafta Meclis gündemine alınması beklenen anayasa değişikliği teklifine 'hayır' oyu vermesi durumda teklif, 360 oyun altında kalabilir ve 'kadük' olabilir. 

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