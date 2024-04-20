Kulis: Erdoğan, Rasim Arı için "Ahlaksızın tekiydi, İYİ Parti tepe tepe kullansın" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, eski AKP'li olan ve bu seçimlerde İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı için, "Ahlaksızın tekiydi, geçmişini araştırmadı, İYİ Parti tepe tepe kullansın" dediği iddia edildi.

Kulis: Erdoğan, Rasim Arı için "Ahlaksızın tekiydi, İYİ Parti tepe tepe kullansın" dedi

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; MKYK üyesi, AKP milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç’ın da yerel seçimlerdeki işbirliği kapsamında AKP’nin MHP’nin adayı Cengiz Ergün’ü desteklediği Manisa ile ilgili “Manisa’da yanlış yaptık” değerlendirmesini yaptığı, Erdoğan’ın ise Arınç’a tepki göstererek “Manisa’da ne yapacaktık? MHP’li belediye” çıkışını yaptığı kaydedildi.

Erdoğan’ın eski AKP’li, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, İYİ Parti’den seçilmesinin örnek gösterilmesine “kızdığı” ve “Ahlaksızın tekiydi. Bizden belediye başkanı adayı yapılırken geçmişini araştırmadık. Ancak daha sonra yaptıklarıyla kendini ele verdi, yakalandı. İYİ Parti tepe tepe kullansın” tepkisini gösterdiği iddia edildi.

Arı’nın geçen yıl AKP'den istifa etmediği, Erdoğan’ın istifasını istediği iddia edilmişti.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP İYİ Parti Nevşehir
Özel: CHP babaevidir, tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlıdır Özel: CHP babaevidir, tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlıdır
CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Artık seyredemeyeceksiniz. TRT1 dizisinin sadece geriye 3 bölümü kaldı.... Artık seyredemeyeceksiniz. TRT1 dizisinin sadece geriye 3 bölümü kaldı....
Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. Apar topar şirket satışa çıkarıldı Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. Apar topar şirket satışa çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak? 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?
Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu
Erdoğan “Kâr amacı güdülmüyor” demişti ama... Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu
Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki: Bir madde metinden çıkarıldı Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki
İslam Memiş'ten "Risk var" uyarısı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İslam Memiş: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak