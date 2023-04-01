Kulis: Barış Atay'ın annesi Nihal Atay Mengüllüoğlu CHP'den istifa etti

CHP Hatay İl Başkan Yardımcısı ve TİP'li Barış Atay'ın annesi Nihal Atay Mengüllüoğlu'nun yönetimdeki görevlerinden alındığı iddia edildi. Mengüllüoğlu'nun görevden alınmasının ardındna sert bir mesajla partiden istifa ettiği öne sürüldü.

Kulis: Barış Atay'ın annesi Nihal Atay Mengüllüoğlu CHP'den istifa etti

GERÇEK GÜNDEM

CHP Hatay İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren, TİP milletvekili Barış Atay’ın annesi Nihal Atay Mengüllüoğlu’nun CHP yönetiminden çıkarıldığı iddia edildi.

Kulislerden alınan bilgiye göre, Nihal Atay Mengüllüoğlu, CHP Hatay İl yönetimindeki görevlerinden alındı.

Kentten gelen bilgiye göre, Nihal Atay Mengüllüoğlu’nun görevden alınmasının ardından sert bir mesajla CHP’den istifa ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP Türkiye İşçi Partisi - TİP
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