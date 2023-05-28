Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor, mücadeleye devam edeceğim

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 19.30'da seçimlere ilişkin açıklama yapacağı duyuruldu.

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Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor, mücadeleye devam edeceğim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün gerçekleşti. Sandıklar büyük oranda açılırken; Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu bildiriliyor. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Tüm Türkiye sonuçların netleşmesini beklerken; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde konuşuyor. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: 

"Hakkınızın yenmesine müsade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.

Sizlerden ricam var: Kendiniz için, evlatlarınız için, emekliler için, demokrasi mücadelesi vermeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık.

Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanı kadınlar ve gençlerdir. Onları selamlıyorum. Bu seçimde halkın otoriter bir rejimi değiştirme iradesi net şekilde ortaya çıkmıştır. Millet İttifakı tüm cephelerde mücadelesini vermektedir. Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim: ülkeyi bekleyen sıkıntılardır. Bu sıkıntılar karşısında da ilk biz duracağız. Şu andan itibaren bana oy verin herkesi dimdik ayakta görmek istiyorum. Ayakta ve buradayız. "

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