Aydın’da tüm oylar seçim kuruluna sevk edildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde İl Seçim Kurulu’na sevk edilen oyların sayım işlemleri devam ederken, seçim sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar da kurul önünde yoğunluk oluşturdu.

Aydın’da tüm oylar seçim kuruluna sevk edildi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın’ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 877 bin 145 seçmen 2 bin 720 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirirken, saat 17.00 itibariyle oy kullanım işlemi sona erdi.

Aydınlılar Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanırken, İl Seçim Kurulu’na sevk edilen oyların ise sayım işlemleri devam ediyor.

Okullardaki sandıklarda sayımları tamamlanan ve tutanakları hazırlanan oylar polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde İl Seçim Kurulu’na getirildi. Kurul önünde bekleyen oy çuvalları ise peyderpey içeriye alınmaya başlanırken, Aydınlı vatandaşların oylarının sayım işlemleri ise aralıksız devam ediyor. Seçim sonuçlarını merakla bekleyen birçok vatandaş da İl Seçim Kurulu önünde yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: İHA

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