İYİ Partili belediye başkanı, belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldı

Zonguldak'ta Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın, belediye çalışanını taciz ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre; bugün Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Gökhan Mustafa Demirtaş suçlamaları kabul etmezken, mahkeme başkanı Demirtaş’ı suçlu bularak cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, cinsel taciz suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan Duygu K., “Bugün verilen hapis cezası karşısında adaleti iliklerime kadar hissettim. Taciz ve şiddete uğrayan tüm kadınlara sesleniyorum; kimse korkmasın, dimdik dursunlar, kimseye boyun eğmesinler. Yüce Türk adaletine güvensinler ve haklarını arasınlar” dedi.