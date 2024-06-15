İYİ Parti'den yurt dışı çıkış harcı adımı: Meclis'e teklif sunuldu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yurt dışına çıkış harcının kaldırılmasına ilişkin parti olarak hazırladıkları kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
İYİ Parti'den yurt dışı çıkış harcı adımı: Meclis'e teklif sunuldu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yurt dışına çıkış harçlarının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi verdiklerini duyurdu.

Zorlu, sosyal medya X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Yurt Dışına Çıkış Harcı’nın 1500 TL düzeyine getirileceği bilgisi kamuoyunda sıkça tartışılırken Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması ile zammın işaretini vermiştir. Esasen bir vergi görünümünde olan bu uygulama 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun bir an önce kaldırılmalıdır.

Öyle bir vergi uygulaması ki diğer vergilerde olduğu gibi alınamaması durumunda vatandaşa yurt dışına çıkma yasağı gelmektedir. Bu durum hem vergi sistemine hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Bu gerekçelerle muafiyetleri artırmak yerine uygulamayı tamamen kaldırmayı kamu yararı açısından daha faydalı buluyorum. İlgili Kanun Teklifimizi hazırlayarak az önce teslim ettik. TBMM açılır açılmaz gündeme alınmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Etiketler
İYİ Parti Kürşad Zorlu
Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı
Liderler, Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek? Liderler, Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?
Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu! Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!
Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert tepki: 'Size bu yazıyı kim kaleme aldırdıysa...' Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert tepki
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak? 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi
Yeni vergi paketinde ayrıntılar netleşti: Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak
Ünlü kot pantolonu şirketi iflas etti Ünlü kot pantolonu şirketi iflas etti
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı