Liderler, Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?

Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle Ankara dışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da bayramı geçirecek.

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Liderler, Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?

Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı'nı nerede geçirecekleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı ailesiyle Ankara dışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayram boyunca Ankara'da olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da bayram boyunca İstanbul'da olacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Yalova'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Muğla'da bayramı kutlayacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, bayram boyunca Ankara dışında belediye ziyaretleri yapacak.

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Özgür Özel Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Bayram Tatili Kurban Bayramı
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