İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP'ye katıldı

Meral Akşener'in daha önce 'partiyi son bırakacak kişi' sözlerini kullandığı ve İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu konuşulduğu gibi CHP'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun, CHP'ye katıldığını duyurdu.

"KENDİSİNE ÇOK YÜK DÜŞECEK"

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Yanıkömeroğlu’na rozet taktı.

Özel, "İstanbul üçüncü bölgede zaten bir milletvekilinin çok eksikliğini hissediyorduk, depreme karşı verilecek çalışmalarda meclisteki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek. Kendisini grubumuza hoş geldin diyorum" dedi.

GENÇ ÜYE ÇAĞRISI

Özel konuşmasının devamında partisinin "genç üye" çağrısında bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Muhammet ve Mustafa isimli ikiz gençleri kürsüye davet ederek, gençlerin de partiye katılması için çağrı yaptı.

Etiketler
CHP Özgür Özel İYİ Parti
Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı... Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı...
Kulis: Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Ankara'da protesto Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Ankara'da protesto
Tahmin eden yoktu; Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde veda vakti Tahmin eden yoktu; Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde veda vakti
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar
İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak': "İlgi çekici bir operasyon olduğu kesin..." İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak'
Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı! "2011'de başladım" dediği program 2012'de açılmış Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı
Kulis: Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak
Bakan Bayraktar'dan 'yaz saati uygulaması' açıklaması Bakan Bayraktar'dan 'yaz saati uygulaması' açıklaması