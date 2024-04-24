İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun, CHP'ye katıldığını duyurdu.

"KENDİSİNE ÇOK YÜK DÜŞECEK"

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Yanıkömeroğlu’na rozet taktı.

Özel, "İstanbul üçüncü bölgede zaten bir milletvekilinin çok eksikliğini hissediyorduk, depreme karşı verilecek çalışmalarda meclisteki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek. Kendisini grubumuza hoş geldin diyorum" dedi.

GENÇ ÜYE ÇAĞRISI

Özel konuşmasının devamında partisinin "genç üye" çağrısında bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Muhammet ve Mustafa isimli ikiz gençleri kürsüye davet ederek, gençlerin de partiye katılması için çağrı yaptı.