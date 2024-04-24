Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Ankara'da protesto

Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri tarafından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) önünde yurttaşlar tarafından protesto edildi.

Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ankara'da temaslarda bulunuyor. Steinmeier, Anıtkabir ziyaretinin ardından, DTCF'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, fakültenin önünde protesto edildi. Ankara - Filistin Dayanışma Platformunca düzenlenen protestoda, "Türkiye'de siyonizmi istemiyoruz" yazılı bir pankart açıldı, "Filistin'e özgürlük", "Katil Almanya bebeklerin katili", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Aksa Tufanı siyonizmi yenecek" sloganları atıldı.

Kaynak: ANKA