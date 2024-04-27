İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Meral Akşener veda etti

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da yapılıyor.

Mevcut genel başkan Meral Akşener, kurultayda aday olmazken, genel başkanlık için 4 isim yarışıyor.

Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz’ın genel başkanlığa aday olduğu kurultayda pusula renkleri de belli oldu.

Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı renkli pusula ile temsil edilecek.

1.302 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda, genel başkan seçilebilmek için adaylardan birinin delegelerin salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

İlk turda sonuç alınamazsa, ikinci turda en fazla oy alan iki aday yarışacak.

Ayrıca genel başkanlık adaylığı için parti tüzüğüne göre, delegelerin yüzde 5’inin imzasını almak gerekiyor.

14.30 TOLGA AKALIN KONUŞUYOR

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın, kurultayda açıklamalarda bulunuyor:

Bugün eski Türkiye'nin, yani Tayyip Erdoğan iktidarının son günü. Bugün iktidar yoluna girişimizin ilk günü. Elbette bu yürüyüşte Türk yurtseverleri, Türk demokratları ve samimi muhafazakarlarla omuz omuza yeni bir dönemi açıyoruz.

Biz, Türk siyasi tarihinin en ceberut iktidarına karşı, onun en ceberut olduğu dönemde kurulmuş bir siyasi partiyiz.

MHP'den ne istedik biz? Birincisi, güvenlikçi, devletçi milliyetçilikten demokratik milliyetçiliğe geçilmesini istedik. İkincisi, iktidar hedefini kaybetmiş bir siyasal hareketle yol yürünmeyeceğini tespit ettik ve bu kapsamda bir yürüyüş başlattık.

Erdoğan bir şövalye, bir alp değildir. Erdoğan, bir pusucudur. Erdoğan, rakipleriyle cesurca mücadele edemez. Erdoğan, ancak muhaliflerine pusu kurarak iktidarını devam ettirebilir.

Erdoğan'ın bitiremediği tek siyasal hareket, bu iyiler ve cesurlar hareketi oldu.

13.30 GENEL BAŞKAN ADAYI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu kurultayda yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün Gazze’de yapılanlara elbette kayıtsız kalmayacağız. Hükümet ise sadece bunun lafını yapıyor ve İsrail ile ticareti sürdürüyor.

"Türkiye’de dert çok. Türkiye iktidarına aday bir partinin dertleri de çok olacaktır. İYİ Parti kurulduğundan bu yana var olan dertler devam ediyor. Eksiğimiz yok sadece moral bozukluğumuz var. Bu kongre bu salonda bitmeyecek. Bu kongre İYİ Parti’nin sorunlarını çözmek üzere sakin limana yanaştırmak için yapılıyor.

Erdoğan hükumeti kutuplaştırarak süreci yönetiyor. Kamu kaynaklarıyla yandaşlarını ihya ediyor. Erdoğan hükumeti Lozan’ın yandaşları marifetiyle tartışmaya açılmasına dayanak oluşturmak istiyor. Biz bunlarla mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele kongre salonlarında verilecek bir mücadele değildir. Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye’nin meydanlarında Tayyip Erdoğan’la hesaplaşmak istiyorum.

Yerel seçimlerden çıktık. Başarısızlık tanımlaması yapılıyor. Müştereken bir karar aldık, fakat bu kararı uygularken, müştereken uygulayamadık. Özellikle büyük şehirlerde AKP'nin baskın kampanya uygulamaları münasebetiyle halk kutuplaştırıldı. Dolayısıyla, seçmen kimin kazanacağına bakmak yerine, kimin kaybetmesi gerektiğine baktı ve maalesef öyle oy kullandı. İktidarın baskın kampanyası seçmeni o kadar kutuplaştırdı ki, aman ha AKP gelmesin diye vatandaşlarımız ve belki de parti tabanımızın bazıları oy kullanma tercihini şekillendirdiler. Oyunu bu şekilde kullananlara diyecek bir şeyim yok. Ama bu işin içinden elimizi yıkayarak çıkamayız, bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Biz bazı yerlerde çok az oy aldık ama işte şu anda Divan'da oturan Nevşehir belediye başkanımız yüzde 52 oy aldı. AKP'nin seçim kaybetmediği Nevşehir'de yüzde 52 oy almayı başarabiliyorsak, bana sorarsanız İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5 değil, yüzde 52'dir arkadaşlar. Meseleleri doğru kavrayıp, hükümleri doğru vermeyi becerebilirsek, gerçekleştireceğimiz bir durumdur. Aramızda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız var, Sayın Enver Yılmaz. O da Ordu gibi bir yerde, AKP'nin yüzde 70'e yakın oy aldığı yerde yüzde 37 oy aldığı görüldü. Bana göre, seçimi kazandı ama Beştepe seçimi elinden çaldı. O kıstastan bakarsanız, İYİ Parti'nin oyuna yüzde 37 de diyebilirsiniz."

12.30 AKŞENER KURULTAYDA KONUŞUYOR

İYİ Parti'nin mevcut genel başkanı Meral Akşener, kurultayda açıklamalarda bulunuyor.

T24'ün aktardığına göre, Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"5. Olağanüstü kurultayımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü. Hayatımın 30 yılını farklı dönemlerde, farklı mekanlarda, farklı imkanlarla siyaset sahnesinde çalışarak geçirdim. Siyasi kariyerim boyunca beni motive eden tek bir şey vardı; tüm eğitim hayatımda beni yatılı okutan milletimize, cumhuriyetimize ve devletimize karşı vefa borcumu ödemekti. Bu uğurda 30 yıl boyunca, bir kadın olarak zorluklarla, iftiralarla, tehditlerle karşılaştım. Her devrin fırsatçılarıyla, ahlaksızlarıyla, zalimleriyle mücadele ettim. Ama içtenlikle söylüyorum ki, zihnim de vicdanım da hep rahat oldu. Çünkü kişisel bir hesabım olmadı, utanacak bir yaram, vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Tehdide, baskıya, zorbalığa eyvallahım olmadı. Allah şahit, toz zerresi kadar korkum da olmadı. Çünkü ecel, ne bir nefes evvel, ne bir nefes sonradır; buna iman etmişim."

31 Mart seçimlerine hür ve müstakil olarak girdik. Çünkü biz İYİ Parti'yi yeni bir seçenek olmak için kurmuştuk. Biz İYİ Parti'yi kariyer basamağı olmak için kurmamıştık.

Ben bu kararın arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. Taşın altına elini koyanların, o taşın bizi ezmesi için çalışanların da farkındaydım. Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin farkındaydım. Söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Bugün de pişman değilim, haklılığımızın bir gün anlaşılacağını biliyorum. Hiçbir pazarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğu ile son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip etsin. Biz buralara gül bahçelerinden değil mayın tarlalarını aşarak geldik.

12.05 DİVAN BAŞKANI BELLİ OLDU

Kurultay Divan Başkanlığına Şükrü Kuleyin seçildi.

12.00 YETERLİ İMZA TOPLANDI, KURULTAY RESMEN BAŞLADI

Bin 7 delegenin imzasıyla yeterli çoğunluk sağlanırken kurultay resmen başlamış oldu.

11.50 AKŞENER SALONA GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener salona geldi.