İYİ Parti Sözcüsü'nden Akşener'i hedef alan AKP Sözcüsü'ne yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef aldığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a verdiği yanıta AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt gelmişti. Çelik, "Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir" açıklamasında bulunmuştu.

İYİ PARTİ'DEN YANIT

Çelik'in Akşener'i hedef alan sözlerine yanıt İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

Zorlu, "Milletimizin birliğe, huzur ve adalete ihtiyaç duyduğu bu zor günlerde bu ayrıştırıcı ve kavga diline ortak olmayacağız. Temel atma töreni adı altındaki ciddiyetsizliği değil de, bunu eleştirenleri hedef almak, devlet yönetiminde ciddiyetin kaybolduğunun açık bir göstergesidir. Milletin gerçeklerinden her geçen gün daha da uzaklaşan siyasi iktidarın ve sözcülerinin bu gerginliği elbette boşuna değildir! İYİ Parti’nin yükselişi ve 14 Mayıs’a vuracağı mührün belirmesi, öfke ve saldırı dilinin sebebidir. Şu hususları da milletimize hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Zorlu şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti, birileri gibi teröristbaşının mektubunu okutmaz! Çözüm adı altında terör örgütlerinin hendek kazmasına, mahkeme kurmasına izin vermez. Milliyetçiliği ayaklar altına alanlara müsade etmez; Cumhuriyetimizin kazanımlarından ve “Ne Mutlu Türküm ” demekten asla vazgeçmez.

Millet İttifakı ise 6 partinin kurduğu bir ittifaktır.Oy pusulasında 6 partinin logosu olacaktır.Sandığa gidince de sayabilirsiniz! Millet İttifakı, siyasi hedef ve vizyonunu 260 sayfalık ortak mutabakat metni ile tüm vatandaşlarımızla paylaşmıştır. Biz de bu metnin arkasındayız.

Depremzedelerimize tekrar baş sağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu ciddiyetsiz gösterilere, kutuplaştırıcı dil ve saldırılara rağmen umudumuzu yitirmeyeceğiz.Sizlerden 45 gün daha sabır rica ediyoruz. Birlikte kazanacağız ve yaralarımızı hızla saracağız."