İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt: İhtimal vermek istemem

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görümeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt: İhtimal vermek istemem

İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi kulisleri hareketlendirdi.

Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi yapıldığına yönelik iddialara İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi.

"BÖYLE BİR ŞEYE İHTİMAL VERMEK İSTEMEM"

Halk TV yayınına katılan Dervişoğlu, iddiaların hatırlatılması üzerine "Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem, ihtimal vermem. Gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum" dedi.

"Sayın Meral Akşener'in böyle bir şeyin teklif edilebileceği karakterde biri olmadığını biliyorum. Bu teklifi bana yapması ile aynı anlama gelir" ifadesini kullanan İYİ Parti lideri şöyle devam etti:

"Sayın genel başkanımız nezaket göstererek böyle bir görüşme yapacağını bana bildirdi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Dolayısıyla 'neler konuşacaksınız' türünden bir konuya girmedim. O da birşey söylemedi.

Ama yine büyük bir nezaket göstererek görüşmeden sonra bana telefon açarak bilgilendirdi. Spekülasyonlara vesile olacak değerlendirmeler olmamış. Dolayısıyla ben konuyu devlet ve siyaset hayatında büyük görevler üstlenmiş kişilerin mutat görüşmesi olarak telakki ediyorum."

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İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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