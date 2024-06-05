CHP'nin enflasyon araştırma önerisine AKP ve MHP'den ret

CHP, yüksek enflasyonun neden olduğu toplumsal tahribatın araştırılması için verdiği Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi için bugün TBMM Genel Kurulu'na grup önerisi getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, son 4 yılda vatandaşların ağır bir enflasyon yüküyle karşı karşıya kaldığını, enflasyonun toplumsal yapıda ciddi tahribatlara yol açtığını ve insanların temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını belirtti. Saadet Partili Doğan Demir ise zenginlerin daha da zenginleştiğini, orta ve düşük gelirli vatandaşların ise daha da fakirleştiğini söyledi.

İYİ Parti Grubu adına konuşan Nimet Özdemir, AKP iktidarının 22 yıldır uyguladığı politikalar nedeniyle artan mali yüklerin aile ilişkilerini zedelediğini ve boşanmaları artırdığını ifade etti. DEM Parti Grubu adına konuşan Ayten Kordu da yoksullukla mücadele yürütülürken savaş bütçelerine bakılması gerektiğini vurguladı.

'BU ŞARTLAR İÇERİSNDE ENFLASYONUN DÜŞMESİNİ BEKLEYEMEYİZ'

Grup önerisi üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, şunları söyledi:

"Son 4 yıldır çok ağır bir enflasyon yüküyle karşı karşıya kalıyor vatandaşlarımız. Bir yıllık sürede enflasyon gerilemedi daha da arttı. Enflasyon toplumsal yapımızda çok ciddi tahribatlara neden oluyor. Bu enflasyon ortamında vatandaşların tasarruflar pula dönmüş durumda. Büyük bir eşitsizlikle vatandaşlarımız karşı karşıya, enflasyonun yükü çalışanların, emeklilerin sırtına bindirilmiş durumda. Türkiye'deki servet eşitsizliğinin daha da derinleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Büyük bir huzursuzluk var, insanımızın yüzü asık enflasyon nedeniyle. Müthiş bir yoksulluk var ülkemizde bunu lütfen görünüz. İnsanlar anneleri, babaları için ilaç alamıyorlar. Yaşlıların, çocukların çok ağır bir yoksulluk sorunuyla karşılaştığı dönemin içindeyiz. Ücretliler için gıda, konut, barınma harcamaları giderlerinin çok büyük kısmını oluşturuyor. Güven kalmadı. Bu şartlar içerisinde enflasyonun şu anda uygulana programla düşmesini bekleyemeyiz. Daha önemli ne işiniz var Türkiye'de vatandaşlarımızın evine ekmek götüremediği, çocuğunun karnını doyuramadığı ortamda, biz bunun için ne yapabiliriz Meclis olarak? Bunu konuşmak dışında daha önemli ne işiniz var?"

'NİYE VATANDAŞA BİR KURBAN PARASI KADAR İKRAMİYE YOK'

CHP'nin önerisi üzerine söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de şunları dile getirdi:

"İnsanlarımız fiyat artışları karşısında yaşam standartlarını koruyamaz hale geldi. Zengin çok daha zengin oldu orta ve düşük gelirli vatandaşlarımız daha da fakirleşti. Bu ülkede bu ekonomik dengesizlik oldukça barış olmaz, suç oranlarında azalmaz olmaz. Sayıyla meyve sebze alan yüzbinlerce vatandaşımız var. Hani en Müslüman sizdiniz niye vatandaşa bir kurban parası kadar ikramiyeyi çok gördünüz? Tüm ülke 5 tane ailenin kasaları dolsun diye çalışıyor, sizi bu 5'li çete kurtaramaz."

'İKTİDAR SUNİ GÜNDEM PEŞİNDE KOŞMAK YERİNE GEÇİM SIKINTISINA ÇARE ARASIN'

İYİ Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de şunları belirtti:

"AKP iktidarının 22 yıldır uyguladığı politikalar sayesinde artan mali yükler aile ilişkileri zedeliyor, boşanmaları artırıyor. Geçim derdi nedeniyle psikolojik sorun yaşayan vatandaşlar şiddete yöneliyor. İktidarı uyarıyorum, suni gündem peşinde koşmak yerin memleketin gerçek gündemi olan geçim sıkıntısı, işsizlik, yokluğa çare arasın. Bulamıyorsa yapamıyorum desin ve gitsin."

'YOKSULLUKLA MÜCADELE YÜRÜTÜRKEN DÖNÜP SAVAŞ BÜTÇELERİNE BAKMAK GEREKİYOR'

DEM Parti Grubu adına söz alan Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da şunları ifade etti:

"Yoksullukla mücadele yürütürken dönüp savaş bütçelerine bakmak gerekiyor. Ekonomi bir ülkedeki herhangi siyasal süreçten bağımsız olmadığı için gelinen noktada ekonomik kriz ve siyasi krizi birlikte ele almak gerekir. Bir taraftan kayyım politikasını sürdürüp diğer taraftan ekonomik krizi çözeceğini iddia etmek hayal ürününden başka bir şey değildir. Temmuz ayında başta asgari ücretliler ve emekçiler olmak üzere emekçilere insan onuruna yaraşır zam yapın."

Kaynak: ANKA