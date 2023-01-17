İYİ Parti heyeti, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağlı, Metin Ergun, Şenol Sunay, Bahadır Erdem, CHP’yi TBMM’de ziyaret etti.

Ziyarette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tercan ve Muharrem Erkek hazır bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

T24'den Eray Görgülü'nün aktardığı habere göre, İYİ Parti, AKP’nin geçtiğimiz ay TBMM’ye sunduğu başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi ile ilgili değişiklik önerilerini hazırlayarak, CHP’ye sundu. Değişiklik önerilerinin sunulmasının ardından da sabah saatlerinden itibaren TBMM’de İYİ Parti ve CHP arasında başörtüsü düzenlemesi trafiği yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem