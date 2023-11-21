Adalet Bakanı açıklama yapmıştı: Akşener'in 'fuhuş' iddiası yargıya taşındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, gündeme getirdiği “Oteli olan polis müdürlerinin olduğu ve bu otellerde fuhuş için kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığı” iddiasını yargıya taşıdı. Emniyet müdürleri ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Bu genç kızlarımızın hesabını soracağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şile’de düzenlenen partisinin istişare toplantısında, “Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor” iddiasında bulunmuştu. Akşener’in, “Oteli olan polis müdürleri var. Fuhuş yapılıyor” iddiasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu çok ciddi bir iddia. Bunun hiç gecikmeksizin yargı makamlarına bildirilmesi lazım” dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; soruşturma aşamasında suça karıştığı tespit edilecek emniyet müdürleri, kamu görevlileri ve suça iştirak eden kişiler hakkında “fuhuş”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işledikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

AKŞENER TANIK OLARAK DİNLENSİN TALEBİ

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve avukat Dilek Ekmekçi’nin tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edildi.

‘HESABINI SORACAĞIZ’

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, özetle şunları kaydetti:

“Cumhuriyet savcılarının görevi; gerçek vatanseverlere, halkseverlere, namuslu gazetecilere, yazarlara, Mustafa Kemalci askerlere, sanatçılara suç isnat etmek değil, işte bu suç duyurumuzda dile getirilen polis müdürlerini, diğer kamu görevlilerini ve bu suça iştirak edenleri bulup ortaya çıkarmaktır.

Eninde sonunda; bu kanser düzenini yaratanları da, bu kanser düzeninden beslenenleri de, bu kanser düzeninin değirmenine su taşıyanları da, gücünü vicdanlarından ve hukuktan alan hakimler-savcılar önünde yargılayacağız. Çelik bilezikle tanıştıracağız. Bu genç kızlarımızın hesabını soracağız. Bu da sözümüz olsun.”