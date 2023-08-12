İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına yanıt: 'Yanımızda yer alın'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimler öncesinde İyi Parti’ye yaptığı iş birliği çağrısına Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun ardından bir yanıt da İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok’tan geldi. “Türk milletinin aleyhine kararlara ortaklık eden bir parti ile iş birliğinin mümkün olmadığı” ifadesini kullanan Üçok, “IMF politikalarını uygulayan AK Parti’yi terk edin milletin hayrına hareket eden İyi Parti’nin yanında yer alın” dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yerel seçimlere ilişkin İyi Parti’ye yaptığı, “Çağırdık Dönmediniz Yuvaya, Yerel İktidarda Komşu Olalım Ülke Hayrına” çağrısına "Milliyetçileri, vatanseverleri, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İyi Parti'de buluşmaya davet ediyoruz" yanıtını vermişti.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Bahçeli’nin çağrısına bir yanıt da İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok’tan geldi. MHP’nin Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde kazanamayacağına inandığını belirten Üçok, “Zaten kazanması da imkansız. Ekonomide son alınan kararlar, millette yılgınlık yarattı ve pişmanlık oluşturdu. Şimdi İyi Parti’yi kendilerince “milletin hayrına” gibi ifadelerle süsledikleri çağrı ile yanlarına bekliyorlar. İşin aslı kazanamayacaklarını artık görüyorlar. Bu nedenle daveti yapıyorlar” dedi.

"NEDEN CUMHUR İTTİFAKI KARARLARINA ORTAK OLUYOR?"

İyi Parti’nin şu anda Türkiye’nin en güçlü merkez sağ partisi olduğunu iddia eden Üçok, şöyle devam etti: “Partimizde milliyetçi kökenli çok arkadaşımız var. Bizim gibi Atatürkçüler var, Doğru Yol’dan, ANAP’tan gelenler var, bir de sosyal demokratlar var. Dolayısıyla MHP’nin bir parçası gibi görmeleri çok yanlış, biz yepyeni bir partiyiz. Bizim Divan teşkilatımıza baksanız partimizin nasıl bir Türkiye karması olduğunu görürsünüz. MHP madem milletin hayrına bir iş yapmak istiyor, neden IMF lehine politikalar uygulayan Cumhur İttifakı kararlarına ortak oluyor?

"IMF POLİTİKALARINI UYGULAYAN AK PARTİ’Yİ TERK EDİN"

Özellikle seçim sonrasında başta memur, emekli ve çalışan, iş insanları olmak üzere hepimiz gördük, Cumhur İttifakı’nın millet hayrına hiçbir icraatı yok. Biz de diyoruz ki; eğer milletin lehine hareket etmek istiyorsanız gelin bizimle beraber hareket edin. Milletin hayrına hareket eden iyi Parti’nin yanında yer alın, IMF politikalarını uygulayan AK Parti’yi terk edin. Özellikle tekrar belirtmek isterim.

MHP’den ayrı bir partiyiz, MHP’nin devamı olan bir parti de değiliz. Onlar da ‘gelin bize katılın’ gibi bir çağrının gerçekçi olmadığını gördüler ve şimdi de seçimde ‘komşu olalım’ gibi söylem değişikliğine gitmeleri bunun bir ispatıdır. Türk milletinin aleyhine kararlara ortaklık eden bir parti ile iş birliği yapmamız mümkün değildir. Ancak onlar bizim Türk milleti lehine olan anlayışımıza yaklaştıkları takdirde milletin hayrına hareket eder noktaya geldikleri takdirde sayın Genel Başkanımızın çağrısına katılmaları gerekir."