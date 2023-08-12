MYK'dan değişim çıktı: AKP'de 21 il başkanı görevden alındı

AKP’nin önceki gün toplanan MYK’sında verilen karara göre 21 il başkanı görevden alındı.

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MYK'dan değişim çıktı: AKP'de 21 il başkanı görevden alındı

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim kampanyasının da startını vereceği olağanüstü kongrenin tarihi 7 Ekim olarak kesinleştirildi. Yerel seçimlerin ardından da olağan kongre sürecini başlatacak olan AKP, böylece bir yıllık süre içinde biri olağanüstü diğeri olağan olmak üzere iki büyük kongre yapmış olacak.

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının ana gündem maddesi partinin dördüncü olağanüstü kongresi ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler oldu. Toplantıda olağanüstü kongre için 7 Ekim tarihi kesinleşti; kongre kararının 5 Eylül’de yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınması kararlaştırıldı.

Olağanüstü kongre sürecinde AKP’nin yalnızca ana kademesi yenilenecek. Yerel seçimlerin ardından olağan kongre süreci, mahalle, belde, ilçe ve il kongreleriyle başlayacak ve 2024’ün sonbaharında büyük olağan kongre yapılacak.

21 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

OdaTV'nin haberine göre MYK’da Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, kongreye yönelik çalışmalarla ilgili yaptığı detaylı sunumda, il ve ilçe teşkilâtlarında yapılan revizyonu anlattı. Belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının görevlerinden ayrılması talimatı kapsamında bugüne kadar 21 il başkanının yerine yeni isimlerin atandığına işaret eden Kandemir, il ve ilçe yöneticilerindeki değişimlerin süreceğini bildirdi.

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